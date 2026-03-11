В Ірані постійно присутні російські радники — заява Джиджори

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора заявив, що Росія не обмежується передачею інформації Ірану, а направила туди своїх радників для координації ударів. Йдеться про безпосередню присутність російських представників на різних рівнях іранської системи.

Таку оцінку він озвучив в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як Росія допомагає Ірану воювати стратегічно

За його словами, представники РФ присутні в Ірані не епізодично, а постійно — як на найвищому політичному рівні, так і на різних військових щаблях. Саме тому, як стверджує Джиджора, йдеться про допомогу у завданні ударів, оперативному супроводі та роботі з цілеуказанням. Він окремо згадав у цьому контексті Туреччину та Азербайджан.

"Ми маємо також інформацію про те, що Російська Федерація не просто допомагає, не просто дає інформацію іранцям. У іранців, в Ірані, в їх політику на вищому рівні, на різних військових рівнях постійно присутні російські радники, російські військові, які також допомагають іранцям завдавати ці удари. Я вже не кажу про цілеуказання, візьмемо останні випадки, це Туреччина і це Азербайджан", — заявив Володимир Джиджора.

В МЗС Ірану визнали, що країна тісно співпрацює з Росією у військовому напрямку. Тим часом розвідники вважають, що Іран не збирається йти на переговори і готується до затяжної війни.

Раніше Володимир Зеленский повідомляв про ризики від співпраці Ірану з Росією.

Примітно, що в НАТО відреагували на удар Ірану по Туреччині та пояснили, чому не застосували 5 Статтю Альянсу після нападу.