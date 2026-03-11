Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія координує агресію Ірану через своїх радників

Росія координує агресію Ірану через своїх радників

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 13:50
В Ірані постійно присутні російські радники — заява Джиджори
Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора заявив, що Росія не обмежується передачею інформації Ірану, а направила туди своїх радників для координації ударів. Йдеться про безпосередню присутність російських представників на різних рівнях іранської системи.

Таку оцінку він озвучив в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як Росія допомагає Ірану воювати стратегічно

За його словами, представники РФ присутні в Ірані не епізодично, а постійно — як на найвищому політичному рівні, так і на різних військових щаблях. Саме тому, як стверджує Джиджора, йдеться про допомогу у завданні ударів, оперативному супроводі та роботі з цілеуказанням. Він окремо згадав у цьому контексті Туреччину та Азербайджан.

"Ми маємо також інформацію про те, що Російська Федерація не просто допомагає, не просто дає інформацію іранцям. У іранців, в Ірані, в їх політику на вищому рівні, на різних військових рівнях постійно присутні російські радники, російські військові, які також допомагають іранцям завдавати ці удари. Я вже не кажу про цілеуказання, візьмемо останні випадки, це Туреччина і це Азербайджан", — заявив Володимир Джиджора.

В МЗС Ірану визнали, що країна тісно співпрацює з Росією у військовому напрямку. Тим часом розвідники вважають, що Іран не збирається йти на переговори і готується до затяжної війни.

Раніше Володимир Зеленский повідомляв про ризики від співпраці Ірану з Росією.

Примітно, що в НАТО відреагували на удар Ірану по Туреччині та пояснили, чому не застосували 5 Статтю Альянсу після нападу.

Іран Кремль війна Росія бойові дії
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації