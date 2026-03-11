Видео
РФ направила советников в Иран, чтобы те подсказали как воевать

РФ направила советников в Иран, чтобы те подсказали как воевать

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 13:50
В Иране постоянно присутствуют российские советники — заявление Джиджоры
Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российское участие в действиях Ирана, по словам Владимира Джиджоры, имеет не только формат консультаций. Оно включает оперативное планирование на местах. 

Такую оценку он озвучил в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Как Россия помогает Ирану воевать стратегически

По его словам, представители РФ присутствуют в Иране не эпизодически, а постоянно — как на самом высоком политическом уровне, так и на различных военных ступенях. Именно поэтому, как утверждает Джиджора, речь идет о помощи в нанесении ударов, оперативном сопровождении и работе с целеуказанием. Он отдельно упомянул в этом контексте Турцию и Азербайджан.

"Мы имеем также информацию о том, что Российская Федерация не просто помогает, не просто дает информацию иранцам. У иранцев, в Иране, в их политике на высшем уровне, на различных военных уровнях постоянно присутствуют российские советники, российские военные, которые также помогают иранцам наносить эти удары. Я уже не говорю о целеуказаниях, возьмем последние случаи, это Турция и это Азербайджан", — заявил Владимир Джиджора.

В МИД Ирана признали, что страна тесно сотрудничает с Россией в военном направлении. Между тем разведчики считают, что Иран не собирается идти на переговоры и готовится к затяжной войне.

Ранее Владимир Зеленский сообщал о рисках от сотрудничества Ирана с Россией.

Примечательно, что в НАТО отреагировали на удар Ирана по Турции и объяснили, почему не применили 5 статью Альянса после нападения.

Иран Кремль Россия боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
