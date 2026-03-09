Відео
Головна Новини дня Туреччина розгорнула F-16 і ППО на Північному Кіпрі

Туреччина розгорнула F-16 і ППО на Північному Кіпрі

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 13:52
На Північному Кіпрі розгорнули турецькі F-16 і системи ППО
F-16 у небі Туреччини. Фото: Міністерство оборони Туреччини

Туреччина вранці у понеділок, 9 березня, перекинула шість винищувачів F-16 і системи ППО на територію самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру. У Туреччині пояснили це поетапним посиленням безпеки на тлі загострення ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міноборони Туреччини.

Читайте також:

Туреччина посилює військову присутність на Кіпрі

Туреччина оголосила про розгортання шести винищувачів F-16 і систем протиповітряної оборони на території Північного Кіпру. Як заявили в міністерстві оборони країни, це рішення ухвалили "у світлі останніх подій у нашому регіоні" в межах поетапного плану зміцнення безпеки самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру.

Reuters із посиланням на турецький телеканал NTV писало, що це рішення пов'язане з різким загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході. Агентство також зазначало, що Анкара розглядає цей крок як частину ширшого пакета заходів для посилення оборони турецької громади на острові.

Нещодавно Іран атакував Туреччину балістичною ракетою, але протиповітряна оборона ліквідувала ціль.

Туреччина входить до НАТО, і після інциденту генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував, чому Альянс не застосував 5 Статтю проти Ірану.

Туреччина Іран Кіпр ППО війна F-16
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
