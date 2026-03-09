На Северном Кипре развернули турецкие F-16 и системы ПВО

F-16 в небе Турции. Фото: Министерство обороны Турции

Анкара усиливает военное присутствие на Северном Кипре из-за напряженности на Ближнем Востоке. Турецкое оборонное ведомство сообщило, что на острове уже развернуты шесть F-16 и средства противовоздушной обороны, а при необходимости будут приниматься и дополнительные меры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Минобороны Турции.

Реклама

Читайте также:

Турция усиливает военное присутствие на Кипре

Турция объявила о развертывании шести истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны на территории Северного Кипра. Как заявили в министерстве обороны страны, это решение было принято "в свете последних событий в нашем регионе" в рамках поэтапного плана укрепления безопасности самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

Reuters со ссылкой на турецкий телеканал NTV писало, что это решение связано с резким обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Агентство также отмечало, что Анкара рассматривает этот шаг как часть более широкого пакета мер для усиления обороны турецкой общины на острове.

Недавно Иран атаковал Турцию баллистической ракетой, но противовоздушная оборона ликвидировала цель.

Турция входит в НАТО, и после инцидента генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал, почему Альянс не применил 5 статью против Ирана.