Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Папа Римський висловився про інтерв'ю Трампа та застеріг світ

Папа Римський висловився про інтерв'ю Трампа та застеріг світ

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 11:44
Лев XIV прокоментував мирний план Трампа
Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римський Лев XIV заявив, що останні публічні коментарі президента Дональда Трампа створюють загрозу стратегічному партнерству між Сполученими Штатами та Європою. За словами Лева XIV, риторика Трампа виглядає як спроба підірвати фундамент партнерства, яке десятиліттями залишалося однією з ключових опор міжнародної безпеки.

Про це понтифік сказав в коментарі журналістам, повідомляє AP News.

Реклама
Читайте також:

Папа Римський розкритикував інтерв'ю Трампа та його гострі заяви

Лев XIV зауважив, що коментарі президента США щодо Європи звучать так, ніби Вашингтон хоче зруйнувати сформовані століттями відносини та союзи. Папа додав, що Трамп, як чинний президент Сполучених Штатів, має повне право формувати власну політичну програму та міжнародний курс, і значна частина американського суспільства може сприймати такі підходи позитивно.

"Ті висловлювання про Європу, які звучать в недавніх інтерв'ю, я вважаю, намагаються знищити те, що має бути дуже важливим альянсом сьогодні і в майбутньому. Це програма, яку розробили президент Трамп і його керівники, і він є президентом Сполучених Штатів. Він має на це право", — висловився Папа Римський. 

Під час розмови журналісти також запитали понтифіка, чи мав він можливість ознайомитися з мирним планом Трампа. Лев XIV визнав, що не читав документ повністю, тому утримався від оцінок, але водночас зазначив, що ті фрагменти, які він уже бачив, викликали серйозне занепокоєння. На його думку, окремі положення плану можуть стати ударом по партнерству між США та європейськими державами, що будувалося роками.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Politico Дональд Трамп зробив низку гучних заяв. Зокрема, він вкотре звинуватив попередніх президентів США, що нібито їх дії і спричинили війну в Україні та змусили її віддати Крим Росії.

Також лідер США заявив, що Росія має усі переваги в переговорах та зробив дивну заяву, що Європа у небезпеці, але нічого не конкретизував.

Тим часом Володимир Зеленський нещодавно переговорив із Папою Римським та повідомив згодом результати зустрічі. 

Дональд Трамп Папа Римський перемир'я війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації