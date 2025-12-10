Лев XIV прокоментував мирний план Трампа

Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римський Лев XIV заявив, що останні публічні коментарі президента Дональда Трампа створюють загрозу стратегічному партнерству між Сполученими Штатами та Європою. За словами Лева XIV, риторика Трампа виглядає як спроба підірвати фундамент партнерства, яке десятиліттями залишалося однією з ключових опор міжнародної безпеки.

Про це понтифік сказав в коментарі журналістам, повідомляє AP News.

Лев XIV зауважив, що коментарі президента США щодо Європи звучать так, ніби Вашингтон хоче зруйнувати сформовані століттями відносини та союзи. Папа додав, що Трамп, як чинний президент Сполучених Штатів, має повне право формувати власну політичну програму та міжнародний курс, і значна частина американського суспільства може сприймати такі підходи позитивно.

"Ті висловлювання про Європу, які звучать в недавніх інтерв'ю, я вважаю, намагаються знищити те, що має бути дуже важливим альянсом сьогодні і в майбутньому. Це програма, яку розробили президент Трамп і його керівники, і він є президентом Сполучених Штатів. Він має на це право", — висловився Папа Римський.

Під час розмови журналісти також запитали понтифіка, чи мав він можливість ознайомитися з мирним планом Трампа. Лев XIV визнав, що не читав документ повністю, тому утримався від оцінок, але водночас зазначив, що ті фрагменти, які він уже бачив, викликали серйозне занепокоєння. На його думку, окремі положення плану можуть стати ударом по партнерству між США та європейськими державами, що будувалося роками.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Politico Дональд Трамп зробив низку гучних заяв. Зокрема, він вкотре звинуватив попередніх президентів США, що нібито їх дії і спричинили війну в Україні та змусили її віддати Крим Росії.

Також лідер США заявив, що Росія має усі переваги в переговорах та зробив дивну заяву, що Європа у небезпеці, але нічого не конкретизував.

Тим часом Володимир Зеленський нещодавно переговорив із Папою Римським та повідомив згодом результати зустрічі.