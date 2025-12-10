Лев XIV прокомментировал мирный план Трампа

Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римский Лев XIV заявил, что последние публичные комментарии президента Дональда Трампа создают угрозу стратегическому партнерству между Соединенными Штатами и Европой. По словам Льва XIV, риторика Трампа выглядит как попытка подорвать фундамент партнерства, которое десятилетиями оставалось одной из ключевых опор международной безопасности.

Об этом понтифик сказал в комментарии журналистам, сообщает AP News.

Лев XIV отметил, что комментарии президента США относительно Европы звучат так, будто Вашингтон хочет разрушить сложившиеся веками отношения и союзы. Папа добавил, что Трамп, как действующий президент Соединенных Штатов, имеет полное право формировать собственную политическую программу и международный курс, и значительная часть американского общества может воспринимать такие подходы положительно.

"Те высказывания о Европе, которые звучат в недавних интервью, я считаю, пытаются уничтожить то, что должно быть очень важным альянсом сегодня и в будущем. Это программа, которую разработали президент Трамп и его руководители, и он является президентом Соединенных Штатов. Он имеет на это право", — высказался Папа Римский.

Во время разговора журналисты также спросили понтифика, имел ли он возможность ознакомиться с мирным планом Трампа. Лев XIV признал, что не читал документ полностью, поэтому воздержался от оценок, но в то же время отметил, что те фрагменты, которые он уже видел, вызвали серьезное беспокойство. По его мнению, отдельные положения плана могут стать ударом по партнерству между США и европейскими государствами, которое строилось годами.

Напомним, в интервью изданию Politico Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений. В частности, он в очередной раз обвинил предыдущих президентов США, что якобы их действия и вызвали войну в Украине и заставили ее отдать Крым России.

Также лидер США заявил, что Россия имеет все преимущества в переговорах и сделал странное заявление, что Европа в опасности, но ничего не конкретизировал.

Между тем Владимир Зеленский недавно переговорил с Папой Римским и сообщил впоследствии результаты встречи.