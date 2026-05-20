Навесні 2027 року: Подоляк про можливі вибори в Україні

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

В Україні вибори можуть відбутися лише після завершення активної фази війни та стабільного припинення вогню. Відтак, до кінця 2026 року запуск виборчого процесу є малоймовірним. Однією з ключових умов для організації виборів є посилення тиску на Росію.

заяву радника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі Апостроф TV.

Подоляк про проведення виборів в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливі терміни проведення виборів в Україні. За його словами, запуск виборчих процедур можливий лише після того, як вдасться досягти стійкого припинення бойових дій.

Подоляк наголосив, що наразі Росія не демонструє готовності до завершення війни. Він пов’язав це з переконанням Кремля, що через міжнародну ситуацію Москва отримала додаткові можливості для продовження агресії

Водночас представник ОП зазначив, що ситуація може змінитися лише за умов значного економічного та політичного тиску на РФ.

Коментуючи можливі строки проведення виборів, Подоляк пояснив, що мовиться не лише про саме голосування, а й про повноцінний запуск усіх виборчих процедур після завершення війни.

"Я вважаю, що це можливо лише через три місяці після сталого припинення вогню. Не самі вибори, а процедурно вони вже будуть запущені. Але це можливо ні навесні, ні восени цього року. Тому що Путін вважає, що у нього вікно можливостей відкрилося з війною на Близькому Сході...

Єдиний аргумент, який сьогодні розуміє Росія, це системний винос російських експортноорієнтованих галузей. Все це має виноситися. Якщо це реально буде виноситися більш ніж 50%, то Росія в принципі сама буде шукати варіанти зупинки по лінії розмежування. І тоді вибори можуть бути навесні наступного року. Це лише при умові системного тиску на Путіна, щоб там нічого не відбувалося інакше", — сказав Подоляк.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів під час війни суперечить українському законодавству. За його словами, організувати голосування неможливо через постійні російські обстріли та ризики для безпеки людей. Зеленський також наголосив на необхідності гарантувати можливість голосування для військових.

Новини.LIVE також повідомляли, що раніше Зеленський говорив, що не може точно сказати, коли в Україні відбудуться вибори. В Офісі президента уточнили, що глава держави говорив про можливість проведення голосування після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню. Зеленський також зазначив, що рішення щодо участі у виборах ухвалюватиме з урахуванням настроїв українського суспільства.