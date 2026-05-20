Весной 2027 года: Подоляк о возможных выборах в Украине

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Украине выборы могут состояться только после завершения активной фазы войны и стабильного прекращения огня. Следовательно, до конца 2026 года запуск избирательного процесса маловероятен. Одним из ключевых условий для организации выборов является усиление давления на Россию.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире Апостроф TV.

Подоляк о проведении выборов в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможные сроки проведения выборов в Украине. По его словам, запуск избирательных процедур возможен только после того, как удастся достичь устойчивого прекращения боевых действий.

Подоляк отметил, что сейчас Россия не демонстрирует готовности к завершению войны. Он связал это с убеждением Кремля, что из-за международной ситуации Москва получила дополнительные возможности для продолжения агрессии

В то же время представитель ОП отметил, что ситуация может измениться только в условиях значительного экономического и политического давления на РФ.

Комментируя возможные сроки проведения выборов, Подоляк пояснил, что речь идет не только о самом голосовании, но и о полноценном запуске всех избирательных процедур после завершения войны.

"Я считаю, что это возможно только через три месяца после устойчивого прекращения огня. Не сами выборы, а процедурно они уже будут запущены. Но это возможно ни весной, ни осенью этого года. Потому что Путин считает, что у него окно возможностей открылось с войной на Ближнем Востоке...

Единственный аргумент, который сегодня понимает Россия, это системный вынос российских экспортноориентированных отраслей. Все это должно выноситься. Если это реально будет выноситься более чем 50%, то Россия в принципе сама будет искать варианты остановки по линии разграничения. И тогда выборы могут быть весной следующего года. Это только при условии системного давления на Путина, чтобы там ничего не происходило иначе", — сказал Подоляк.

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов во время войны противоречит украинскому законодательству. По его словам, организовать голосование невозможно из-за постоянных российских обстрелов и рисков для безопасности людей. Зеленский также отметил необходимость гарантировать возможность голосования для военных.

Новини.LIVE также сообщали, что ранее Зеленский говорил, что не может точно сказать, когда в Украине состоятся выборы. В Офисе президента уточнили, что глава государства говорил о возможности проведения голосования после завершения войны, а не во время временного прекращения огня. Зеленский также отметил, что решение об участии в выборах будет принимать с учетом настроений украинского общества.