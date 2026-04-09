Главная Новости дня Противоречит законодательству: Зеленский о выборах во время войны

Дата публикации 9 апреля 2026 10:47
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном проведении выборов. По его словам, это противоречит законодательству страны. Кроме того, российские оккупанты постоянно осуществляют обстрелы.

Об этом глава государства сказал в интервью Rai, передает Новини.LIVE.

Выборы в Украине

Зеленский подчеркнул, что сейчас проведение выборов противоречит законодательству Украины.

"Во-вторых, мы должны обеспечить безопасность людей, солдат, которые должны голосовать. Как мы можем это сделать во время обстрела?" — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Александра Корниенко, в случае проведения выборов Украине нужно организовать голосование для 8 миллионов граждан, находящихся за рубежом. По его словам, больше всего украинцев находится в Германии, Польше и Чехии.

А заведующий научно-исследовательской частью Государственного университета информационно-коммуникационных технологий Никита Клименко сообщил, что искусственный интеллект не допустят к подсчету голосов на выборах.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия Украины работает над обновлением избирательного законодательства, которое предусматривает отказ от привязки избирателя к месту регистрации.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Реклама

