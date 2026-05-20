Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про грози і дощі в Україні сьогодні

Дата публікації: 20 травня 2026 05:32
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 20 травня, повідомили синоптики. В цей день очікуються дощі з грозами і подекуди навіть градом. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру, але температура повітрі буде теплою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко

Погода на 20 травня від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, помірні дощі охоплять більшість території країни. Вдень грози прогнозуються майже по всій Україні, окрім більшості західних областей.

Найскладніша ситуація очікується у південних регіонах, більшості центральних областей та Житомирській області — там місцями можливі значні опади. Під час гроз ймовірний град, а також шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

Погода в Україні 20 травня
Карта погоди на 20 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температурний фон залишатиметься помірно теплим: вночі +12…+17 °С, удень +22…+27 °С. На заході країни буде прохолодніше — вночі +8…+13 °С, удень +18…+23 °С.

Погода на сьогодны від Наталки Діденко

Водночас Наталка Діденко розповіла, що найближчим часом в Україні збережеться нестійкий характер погоди через вплив атмосферних фронтів. Над територією країни проходить лінія сходження повітряних потоків що зумовить більшості регіонів короткочасні дощі та грози, місцями можливі сильні зливи. 

Водночас у західних областях інтенсивність опадів буде дещо нижчою — тут вплив процесів частково стримуватиме західний антициклон.

Якою буде погода в Україні 20 травня
Карта температур в Україні 20 травня. Фото: Метеопост

Температура повітря залишатиметься доволі комфортною. Упродовж дня повітря прогріватиметься до +21…+25 °С. У східних, центральних та більшості південних областей, а також на Сумщині та Чернігівщині очікується тепліша погода — +25…+28 °С.

Трохи свіжіше буде на заході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях і західних районах Черкащини — тут температура становитиме +18…+22 °С.

Як писали Новини.LIVE, раніше Укргідрометцентр оголосив небезпеку. В Україну йде потужна негода. 

Також ми повідомляли, що в Україні стрімко міліють річки через кліматичні зміни. Через дефіцит води під загрозою опиняється й відновлення великих водних об’єктів, зокрема Каховського водосховища.

Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
