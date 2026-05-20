Гидрометцентр предупредил о грозах и дождях в Украине сегодня

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 20 мая, сообщили синоптики. В этот день ожидаются дожди с грозами и кое-где даже градом. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра, но температура воздухе будет теплой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода на 20 мая от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, умеренные дожди охватят большинство территории страны. Днем грозы прогнозируются почти по всей Украине, кроме большинства западных областей.

Самая сложная ситуация ожидается в южных регионах, большинстве центральных областей и Житомирской области — там местами возможны значительные осадки. Во время гроз вероятен град, а также шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

Карта погоды на 20 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температурный фон будет оставаться умеренно теплым: ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С. На западе страны будет прохладнее — ночью +8...+13 °С, днем +18...+23 °С.

Погода на сегодня от Наталки Диденко

В то же время Наталка Диденко рассказала, что в ближайшее время в Украине сохранится неустойчивый характер погоды из-за влияния атмосферных фронтов. Над территорией страны проходит линия схождения воздушных потоков, что обусловит в большинстве регионов кратковременные дожди и грозы, местами возможны сильные ливни.

В то же время в западных областях интенсивность осадков будет несколько ниже - здесь влияние процессов частично будет сдерживать западный антициклон.

Карта температур в Украине 20 мая. Фото: Метеопост

Температура воздуха будет оставаться довольно комфортной. В течение дня воздух будет прогреваться до +21...+25 °С. В восточных, центральных и большинстве южных областей, а также на Сумщине и Черниговщине ожидается более теплая погода — +25...+28 °С.

Немного свежее будет на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях и западных районах Черкасской области - здесь температура составит +18...+22 °С.

