Глава Волинської ОВА: загроза з боку Білорусі залишається постійною

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Загроза можливого вторгнення з території Білорусі для України залишається актуальною від початку повномасштабної війни. Волинська область продовжує зміцнювати оборонні рубежі та готується до будь-якого розвитку подій. Влада регіону запевняє, що сили оборони готові дати відсіч у разі нового наступу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів виконувач обов’язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Начальник Волинської ОВА про загрози з боку Білорусі

Роман Романюк заявив, що ризик загрози з боку Білорусі зберігається постійно. За його словами, небезпека з північного напрямку існує ще з лютого 2022 року, коли російські війська використовували територію Білорусі для наступу на Україну. Саме тому регіон продовжує приділяти особливу увагу зміцненню обороноздатності.

Очільник Волинської ОВА наголосив, що поки білоруська влада підтримує Росію, відповідні ризики залишатимуться.

"Поки режим Білорусі буде прихильний до РФ, ризики залишаються завжди. Тому потрібно бути готовим 24/7", — зазначив Романюк.

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Очільник області також підкреслив, що протягом усіх років повномасштабної війни на Волині системно посилювали фортифікаційні споруди та готувалися до можливих загроз.

За словами Романюка, регіон готовий до будь-яких викликів та має необхідні сили для захисту державного кордону.

Говорячи про готовність області до можливого наступу, він заявив:

"Волинь активно готується. Волинь не лише сьогодні готується, а й всі попередні роки. Шляхом побудови різних елементів оборонних. Не буду вдаватися в деталі, щоб ворог не до кінця розумів нашу силу підготовки. Але, я думаю, вони проводять теж свою відповідну розвідку. І розуміють, що, як мінімум, на території Волинської області ми готові у разі їхнього такого бажання зайти на нашу територію.

Ми готові їх гідно зустріти й докласти максимум зусиль, щоб вони не просунулися ні на кілометр глибше території України по Волинській області".

Новини.LIVE писали, що нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має "серйозну ціль із точними координатами" поблизу українського кордону. Так він прокоментував повідомлення про нібито визначені Україною цілі на території Білорусі. Водночас Лукашенко стверджує, що українські військові не зацікавлені у відкритті нового фронту протяжністю близько тисячі кілометрів.

Новини.LIVE також повідомляли, що військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що наразі немає ознак підготовки нового наступу на Україну з території Білорусі, хоча така загроза теоретично зберігається. За його словами, українсько-білоруський кордон добре укріплений, замінований і має кілька ліній оборони, що значно ускладнює можливий наступ.