Волинь активно готується оборонятися на тлі загрози з Білорусі

Український військовий на кордоні. Фото: УНІАН

Тимчасово виконувач обовʼязків начальника Волинської облавної військової адміністрації Роман Романюк заявив, що Волинь активно готується оборонятися на тлі загрози з боку Білорусі. Він нагадав, що 24 лютого 2022 року з білоруської території заходили російські колони, тому весь цей період можна вважати потенційним ризиком. Романюк наголосив, що поки режим Білорусі буде прихильний до РФ, то загроза буде завжди.

Про це ексклюзивно Роман Романюк розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Підготовка Волині до можливих загроз з Білорусі

"Потрібно бути готовими 24/7, адже розвиток подій може бути дуже несподіваний, дуже непередбачуваний. З іншої сторони — Волинь активно готується, Волинь не лише сьогодні готується, а й всі попередні роки, шляхом побудови різних елементів оборонних", — каже Романюк.

Він припустив, що ворог проводить розвідку та розуміє, що як мінімум на території Волині українці готові докласти максимум зусиль, щоб окупанти не просунулися.

Цей напрямок болотисто-лісистий, що ускладнює плани противника. Романюк нагадав, що це територія Полісся.

Читайте також:

"Лісистість не є перешкодою, а от саме болотиста місцевість, яка у великій мірі по прикордонню у нас доволі розгалужена, адже річка і природнозаповідний парк "Припʼять-Стохід" це дійсно болотиста місцевість, яка не дає можливості сухопутно, спокійно і нормально рухатися. Це звичайно велика перевага сьогодні для нас", — каже він.

Крім того, на твердій поверхні Україна готова відповідними силами та засобами.

Тимчасово виконувач обовʼязків Волинської ОВА заявив, що з 2022 року не було вторгнень та заходів противника.

"Від початку повномасштабного вторгнення усі населені пункти, які зосереджені поблизу кордону з Білоруссю, уже проходили підготовку до кругової оборони. Тобто це ті елементи превентивної підготовки на випадок вторгнення, чим краще ми будемо зараз готові, тим якісніше ми будемо готові відбивати безпосередній наступ", — додав Романюк.

За його словами, варто бути готовими до будь-якого сценарію.

Зазначимо, речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що повторне вторгнення російських військ або провокації з території Білорусі досі можливі. За його словами, Кремль не припиняє тиск на Лукашенка.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Білорусь і надалі становить загрозу для України. Він підкреслив, що режим Лукашенка від початку повномасштабного вторгнення фактично сприяє російській агресії проти України.