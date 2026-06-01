Волынь активно готовится обороняться на фоне угрозы из Беларуси

Украинский военный на границе. Фото: УНИАН

Временно исполняющий обязанности начальника Волынской облавной военной администрации Роман Романюк заявил, что Волынь активно готовится обороняться на фоне угрозы со стороны Беларуси. Он напомнил, что 24 февраля 2022 года с беларусской территории заходили российские колонны, поэтому весь этот период можно считать потенциальным риском. Романюк отметил, что пока режим Беларуси будет благосклонен к РФ, то угроза будет всегда.

Об этом эксклюзивно Роман Романюк рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Подготовка Волыни к возможным угрозам из Беларуси

"Нужно быть готовыми 24/7, ведь развитие событий может быть очень неожиданным, очень непредсказуемым. С другой стороны — Волынь активно готовится, Волынь не только сегодня готовится, но и все предыдущие годы, путем построения различных элементов оборонительных", — говорит Романюк.

Он предположил, что враг проводит разведку и понимает, что как минимум на территории Волыни украинцы готовы приложить максимум усилий, чтобы оккупанты не продвинулись.

Это направление болотисто-лесистое, что усложняет планы противника. Романюк напомнил, что это территория Полесья.

"Лесистость не является препятствием, а вот именно болотистая местность, которая в большой степени по пограничью у нас довольно разветвленная, ведь река и природнозаповедный парк "Припять-Стоход" это действительно болотистая местность, которая не дает возможности сухопутно, спокойно и нормально двигаться. Это конечно большое преимущество сегодня для нас", — говорит он.

Кроме того, на твердой поверхности Украина готова соответствующими силами и средствами.

Временно исполняющий обязанности Волынской ОВА заявил, что с 2022 года не было вторжений и мероприятий противника.

"С начала полномасштабного вторжения все населенные пункты, которые сосредоточены вблизи границы с Беларусью, уже проходили подготовку к круговой обороне. То есть это те элементы превентивной подготовки на случай вторжения, чем лучше мы будем сейчас готовы, тем качественнее мы будем готовы отражать непосредственное наступление", — добавил Романюк.

По его словам, стоит быть готовыми к любому сценарию.

Отметим, представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE сообщил, что повторное вторжение российских войск или провокации с территории Беларуси до сих пор возможны. По его словам, Кремль не прекращает давление на Лукашенко.

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что Беларусь и в дальнейшем представляет угрозу для Украины. Он подчеркнул, что режим Лукашенко с начала полномасштабного вторжения фактически способствует российской агрессии против Украины.