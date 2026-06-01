Волынь активно готовится обороняться на фоне угрозы из Беларуси
Временно исполняющий обязанности начальника Волынской облавной военной администрации Роман Романюк заявил, что Волынь активно готовится обороняться на фоне угрозы со стороны Беларуси. Он напомнил, что 24 февраля 2022 года с беларусской территории заходили российские колонны, поэтому весь этот период можно считать потенциальным риском. Романюк отметил, что пока режим Беларуси будет благосклонен к РФ, то угроза будет всегда.
Об этом эксклюзивно Роман Романюк рассказал в эфире Ранок.LIVE.
Подготовка Волыни к возможным угрозам из Беларуси
"Нужно быть готовыми 24/7, ведь развитие событий может быть очень неожиданным, очень непредсказуемым. С другой стороны — Волынь активно готовится, Волынь не только сегодня готовится, но и все предыдущие годы, путем построения различных элементов оборонительных", — говорит Романюк.
Он предположил, что враг проводит разведку и понимает, что как минимум на территории Волыни украинцы готовы приложить максимум усилий, чтобы оккупанты не продвинулись.
Это направление болотисто-лесистое, что усложняет планы противника. Романюк напомнил, что это территория Полесья.
"Лесистость не является препятствием, а вот именно болотистая местность, которая в большой степени по пограничью у нас довольно разветвленная, ведь река и природнозаповедный парк "Припять-Стоход" это действительно болотистая местность, которая не дает возможности сухопутно, спокойно и нормально двигаться. Это конечно большое преимущество сегодня для нас", — говорит он.
Кроме того, на твердой поверхности Украина готова соответствующими силами и средствами.
Временно исполняющий обязанности Волынской ОВА заявил, что с 2022 года не было вторжений и мероприятий противника.
"С начала полномасштабного вторжения все населенные пункты, которые сосредоточены вблизи границы с Беларусью, уже проходили подготовку к круговой обороне. То есть это те элементы превентивной подготовки на случай вторжения, чем лучше мы будем сейчас готовы, тем качественнее мы будем готовы отражать непосредственное наступление", — добавил Романюк.
По его словам, стоит быть готовыми к любому сценарию.
Отметим, представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE сообщил, что повторное вторжение российских войск или провокации с территории Беларуси до сих пор возможны. По его словам, Кремль не прекращает давление на Лукашенко.
Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что Беларусь и в дальнейшем представляет угрозу для Украины. Он подчеркнул, что режим Лукашенко с начала полномасштабного вторжения фактически способствует российской агрессии против Украины.