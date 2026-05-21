Главная Новости дня Зеленский о безопасности севера: усиливаем ПВО и оборонительные рубежи

Дата публикации 21 мая 2026 20:50
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая встретился с руководителями Киевской и Черниговской областей. Они обсудили ситуацию с безопасностью на северном направлении, усиление противовоздушной обороны и развитие инфраструктуры регионов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского с руководителями общин севера

Зеленский рассказал, что во время этой встречи обсудили защиту от возможных угроз со стороны РФ на Черниговско-Киевском направлении и укрепление ПВО и защиты от дронов на севере Украины. По его словам, Министерство обороны имеет соответствующее задание.

Встреча Зеленского с руководителями общин севера. Фото: ОПУ

"Угрозы, которые были с первых дней полномасштабной войны, не уменьшаются и сейчас. Все прекрасно понимают, что Украина не может допустить даже процента повторения таких рисков для наших людей, которые были тогда, в феврале 2022 года", — подчеркнул президент.

Он отметил, что сейчас наши сигналы уменьшают шанс повторной эскалации, среди них:

  • выполнение планов устойчивости, усиление обороны Черниговско-Киевского направления,
  • усиление фортификационных сооружений на направлении,
  • количество и подготовка личного состава.

Также глава государства поговори с руководителями о ремонте местных дорог. По его мнению, логистика очень важна, и необходимо как можно быстрее выполнить все работы. Так, чиновники получили задание по большей поддержке коллектива на ЧАЭС. А министр финансов Украины пообещал, что уже в июне будут решения по вопросу о зарплатах.

"Спасибо каждой общине за активность. Будем продолжать этот формат взаимодействия с громадами и оперативного решения вопросов", — подытожил Владимир Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский сообщал, что Россия планирует наступление с севера. Он провел Ставку, где обсудили российские намерения.

Также президент рассказывал, что Украина фиксирует попытки России активнее втянуть Беларусь в войну. Он подчеркнул, что Украина владеет информацией о переговорах между Москвой и Минском и готова реагировать в случае угрозы.

Владимир Зеленский Беларусь фортификации
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
