Зеленський про безпеку півночі: посилюємо ППО та оборонні рубежі

Президент України Володимир Зеленський 21 травня зустрівся з керівниками Київської та Чернігівської областей. Вони обговорили безпекову ситуацію на північному напрямку, посилення протиповітряної оборони та розвиток інфраструктури регіонів.

Зеленський розповів, що під час цієї зустрічі обговорили захист від можливих загроз з боку РФ на Чернігівсько-Київському напрямку та зміцнення ППО й захисту від дронів на півночі України. За його словами, Міністерство оборони має відповідне завдання.

"Загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз. Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 2022 року", — наголосив президент.

Він зазначив, що зараз наш сигнали зменшують шанс повторної ескалації, серед них:

виконання планів стійкості, посилення оборони Чернігівсько-Київського напрямку,

посилення фортифікаційних споруд на напрямку,

кількість і підготовка особового складу.

Також глава держави поговори з керівниками про ремонт місцевих доріг. На його думку, логістика дуже важлива, і необхідно якнайшвидше виконати всі роботи. Так, урядовці отримали завданняі щодо більшої підтримки колективу на ЧАЕС. А міністр фінансів України пообіцяв, що вже в червні будуть рішення щодо питання про зарплати.

"Дякую кожній громаді за активність. Будемо продовжувати цей формат взаємодії з громадами та оперативного вирішення питань", — підсумував Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський повідомляв, що Росія планує наступ з півночі. Він провів Ставку, де обговорили російські наміри.

Також президент розповідав, що Україна фіксує спроби Росії активніше втягнути Білорусь у війну. Він наголосив, що Україна володіє інформацією про переговори між Москвою та Мінськом і готова реагувати у разі загрози.