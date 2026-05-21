Зеленський про безпеку півночі: посилюємо ППО та оборонні рубежі

Зеленський про безпеку півночі: посилюємо ППО та оборонні рубежі

Дата публікації: 21 травня 2026 20:50
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 21 травня зустрівся з керівниками Київської та Чернігівської областей. Вони обговорили безпекову ситуацію на північному напрямку, посилення протиповітряної оборони та розвиток інфраструктури регіонів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Зустріч Зеленського з керівниками громад півночі

Зеленський розповів, що під час цієї зустрічі обговорили захист від можливих загроз з боку РФ на Чернігівсько-Київському напрямку та зміцнення ППО й захисту від дронів на півночі України. За його словами, Міністерство оборони має відповідне завдання. 

Зустріч Зеленського з керівниками громад півночі. Фото: ОПУ

"Загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз. Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 2022 року", — наголосив президент. 

Він зазначив, що зараз наш сигнали зменшують шанс повторної ескалації, серед них: 

  • виконання планів стійкості, посилення оборони Чернігівсько-Київського напрямку,
  • посилення фортифікаційних споруд на напрямку,
  • кількість і підготовка особового складу.

Також глава держави поговори з керівниками про ремонт місцевих доріг. На його думку, логістика дуже важлива, і необхідно якнайшвидше виконати всі роботи. Так, урядовці отримали завданняі щодо більшої підтримки колективу на ЧАЕС. А міністр фінансів України пообіцяв, що вже в червні будуть рішення щодо питання про зарплати. 

"Дякую кожній громаді за активність. Будемо продовжувати цей формат взаємодії з громадами та оперативного вирішення питань", — підсумував Володимир Зеленський. 

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський повідомляв, що Росія планує наступ з півночі. Він провів Ставку, де обговорили російські наміри. 

Також президент розповідав, що Україна фіксує спроби Росії активніше втягнути Білорусь у війну. Він наголосив, що Україна володіє інформацією про переговори між Москвою та Мінськом і готова реагувати у разі загрози. 

Володимир Зеленський Білорусь фортифікації
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
