Зеленський про безпеку півночі: посилюємо ППО та оборонні рубежі
Президент України Володимир Зеленський 21 травня зустрівся з керівниками Київської та Чернігівської областей. Вони обговорили безпекову ситуацію на північному напрямку, посилення протиповітряної оборони та розвиток інфраструктури регіонів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.
Зустріч Зеленського з керівниками громад півночі
Зеленський розповів, що під час цієї зустрічі обговорили захист від можливих загроз з боку РФ на Чернігівсько-Київському напрямку та зміцнення ППО й захисту від дронів на півночі України. За його словами, Міністерство оборони має відповідне завдання.
"Загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз. Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 2022 року", — наголосив президент.
Він зазначив, що зараз наш сигнали зменшують шанс повторної ескалації, серед них:
- виконання планів стійкості, посилення оборони Чернігівсько-Київського напрямку,
- посилення фортифікаційних споруд на напрямку,
- кількість і підготовка особового складу.
Також глава держави поговори з керівниками про ремонт місцевих доріг. На його думку, логістика дуже важлива, і необхідно якнайшвидше виконати всі роботи. Так, урядовці отримали завданняі щодо більшої підтримки колективу на ЧАЕС. А міністр фінансів України пообіцяв, що вже в червні будуть рішення щодо питання про зарплати.
"Дякую кожній громаді за активність. Будемо продовжувати цей формат взаємодії з громадами та оперативного вирішення питань", — підсумував Володимир Зеленський.
