Глава Волынской ОВА: угроза со стороны Беларуси остается постоянной

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Угроза возможного вторжения с территории Беларуси для Украины остается актуальной с начала полномасштабной войны. Волынская область продолжает укреплять оборонительные рубежи и готовится к любому развитию событий. Власти региона уверяют, что силы обороны готовы дать отпор в случае нового наступления.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал исполняющий обязанности начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк.

Начальник Волынской ОВА об угрозах со стороны Беларуси

Роман Романюк заявил, что риск угрозы со стороны Беларуси сохраняется постоянно. По его словам, опасность с северного направления существует еще с февраля 2022 года, когда российские войска использовали территорию Беларуси для наступления на Украину. Именно поэтому регион продолжает уделять особое внимание укреплению обороноспособности.

Глава Волынской ОВА подчеркнул, что пока белорусские власти поддерживают Россию, соответствующие риски будут оставаться.

"Пока режим Беларуси будет благосклонен к РФ, риски остаются всегда. Поэтому нужно быть готовым 24/7", — отметил Романюк.

Читайте также:

Глава области также подчеркнул, что в течение всех лет полномасштабной войны на Волыни системно усиливали фортификационные сооружения и готовились к возможным угрозам.

По словам Романюка, регион готов к любым вызовам и имеет необходимые силы для защиты государственной границы.

Говоря о готовности области к возможному наступлению, он заявил:

"Волынь активно готовится. Волынь не только сегодня готовится, но и все предыдущие годы. Путем построения различных элементов оборонительных. Не буду вдаваться в детали, чтобы враг не до конца понимал нашу силу подготовки. Но, я думаю, они проводят тоже свою соответствующую разведку. И понимают, что, как минимум, на территории Волынской области мы готовы в случае их такого желания зайти на нашу территорию.

Мы готовы их достойно встретить и приложить максимум усилий, чтобы они не продвинулись ни на километр глубже территории Украины по Волынской области".

Новини.LIVE писали, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что имеет "серьезную цель с точными координатами" вблизи украинской границы. Так он прокомментировал сообщения о якобы определенных Украиной целях на территории Беларуси. В то же время Лукашенко утверждает, что украинские военные не заинтересованы в открытии нового фронта протяженностью около тысячи километров.

Новини.LIVE также сообщали, что военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что пока нет признаков подготовки нового наступления на Украину с территории Беларуси, хотя такая угроза теоретически сохраняется. По его словам, украинско-белорусская граница хорошо укреплена, заминирована и имеет несколько линий обороны, что значительно усложняет возможное наступление.