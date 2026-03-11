Чи існує загроза виверження вулкана Чомад в Карпатах

Вулкани. Фото: seepompeii.com, freepik. Колаж: Новини.LIVE

У серці Карпат знаходиться сплячий вулкан Чомад, який не вважається повністю згаслим. Хоча зараз він безпечний, геологи зазначають, що теоретично його активізація в майбутньому можлива.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Promotions.hu у середу, 11 березня.

Реклама

Читайте також:

У Карпатах є сплячий вулкан — чим він небезпечний

Отже, у Карпатах розташований сплячий вулкан, який може знову прокинутися.

Сьогодні регіон здається спокійним і привабливим для туристів. Проте його геологічне минуле було набагато більш бурхливим. Гори Карпат сформувалися через потужні вулканічні процеси. За останні 20 мільйонів років тут відбулися виверження, які входять до числа найбільших в Європі.

Одним з останніх вулканів цього ланцюга є Чомад, що знаходиться на території сучасної Трансільванії. Його останнє виверження сталося близько 30 тисяч років тому. Нині в кратері вулкана розташоване озеро Святої Анни, але колись тут відбувалися потужні вибухи з викидами лави й попелу.

Вулкан Чомад вважають одним із наймолодших вулканів Карпатського басейну. Геологи зазначають, що він не є повністю згаслим. Під вулканом і досі присутні магматичні маси. Хоч зараз вони не можуть спричинити виверження, теоретично вулкан може активізуватися в майбутньому.

Під час стародавніх вивержень в атмосферу підіймалися величезні хмари попелу та уламків гірських порід. Потужні вітри розносили їх на сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Сліди цих викидів знаходять у різних частинах Європи, особливо в молодих осадових породах Румунії. Це свідчить, що такі події впливали не лише на місцевість, а й на цілі регіони континенту.

Дослідники вважають, що останнє виверження Чомада було вибуховим. У повітря підіймалися кам’яні фрагменти та пемза, які падали на десятки кілометрів. Небо затягувало попелом, а землетрусні вибухи відчувалися на великій відстані.

Для людей, які жили тут десятки тисяч років тому, це, ймовірно, виглядало страшним та незрозумілим проявом сили природи. За масштабами ці події могли нагадувати виверження відомих вулканів, наприклад Везувію в Італії.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року на Камчатці вперше за 600 років сталося виверження вулкана Крашенінникова. Його повʼязують із потужним землетрусом на сході Росії.

У липні минулого року активізувався вулкан Ключевська Сопка. Це найвищий активний вулкан Євразії.

У червні 2025 року на італійському острові Сицилія вулкан Етна почав вивергатися під час сходження туристичної групи. Людям довелося в паніці тікати.