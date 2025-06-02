Виверження вулкану Етна на Сицилії 2 червня — відео

Виверження Етни. Фото: Giuseppe Distefano

У понеділок, 2 червня, в Італії на острові Сицилія розпочалося виверження вулкана Етна. Причиною стала часткова деструкція кратера.

Про це повідомляє BBC.

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Виверження вулкана Етна

За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), у перші години понеділка було зафіксовано низку вибухів із "зростаючою інтенсивністю". Повний масштаб виверження наразі не визначений, однак повідомляється, що руйнування є мінімальними.

Фахівці зазначають, що останнє виверження відбулося на південно-східному схилі вулкана, у районі відомого жерла діаметром 200 метрів. Опубліковані впродовж дня відео демонструють швидкорухому масу попелу, газів і гірських порід, так званий пірокластичний потік, який стрімко спускається схилом вулкана.

Геологи припускають, що причиною стала часткова деструкція кратера. Пірокластичний потік становить велику загрозу для навколишніх територій, проте наразі не зафіксовано ознак небезпеки.

За останнім зведенням INGV, вулканічний матеріал поки не подолав межу Долини Лева — точки, до якої зазвичай піднімаються туристичні групи.

У понеділок зранку було оголошено червоний рівень небезпеки, з призупиненням польотів поблизу вулкана. Згодом рівень загрози було знижено.

Попереднє велике виверження Етни було у лютому цього року. Тоді через хмари попелу десятки авіарейсів у Катанії були перенаправлені, а туристам рекомендували не наближатися до зони лавових потоків.

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