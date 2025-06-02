Извержение вулкана Этна на Сицилии 2 июня - видео

Извержение Этны. Фото: Джузеппе Дистефано

В понедельник, 2 июня, в Италии на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Причиной стала частичная деструкция кратера.

Об этом сообщает BBC.

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Извержение вулкана Этна

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), в первые часы понедельника был зафиксирован ряд взрывов с "растущей интенсивностью". Полный масштаб извержения пока не определен, однако сообщается, что разрушения являются минимальными.

Специалисты отмечают, что последнее извержение произошло на юго-восточном склоне вулкана, в районе известного жерла диаметром 200 метров. Опубликованные в течение дня видео демонстрируют быстро движущуюся массу пепла, газов и горных пород, так называемый пирокластический поток, который стремительно спускается по склону вулкана.

Геологи предполагают, что причиной стала частичная деструкция кратера. Пирокластический поток представляет большую угрозу для окружающих территорий, однако пока не зафиксировано признаков опасности.

По последней сводке INGV, вулканический материал пока не преодолел границу Долины Льва — точки, к которой обычно поднимаются туристические группы.

В понедельник утром был объявлен красный уровень опасности, с приостановлением полетов вблизи вулкана. Впоследствии уровень угрозы был снижен.

Предыдущее крупное извержение Этны было в феврале этого года. Тогда из-за облаков пепла десятки авиарейсов в Катании были перенаправлены, а туристам рекомендовали не приближаться к зоне лавовых потоков.

Также мы писали, что в марте было мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки в Индонезии.