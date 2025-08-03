На Камчатці вперше за 600 років прокинувся вулкан Крашенінникова — відео виверження

Виверження вулкана на Камчатці. Фото: x.com/TGEThGlobalEy

На Камчатці вперше за 600 років сталося виверження вулкана Крашенінникова. Його повʼязують із потужним землетрусом, який нещодавно стався на Далеко Сході Росії.

Про це повідомляє Sky News у неділю, 3 серпня.

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#BREAKING | Krasheninnikov Volcano Erupts in Kamchatka After 600 Years



The Krasheninnikov Volcano in Russia's Kamchatka Peninsula erupted for the first time in six centuries. The eruption propelled ash up to 6,000 meters, three times the volcano's heighthttps://t.co/opaZBeqLKg pic.twitter.com/Sjl6HVcCnB — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) August 3, 2025

Виверження вулкана Крашенінникова

В Інституті вулканології та сейсмології розповіли, що востаннє виверження Крашенінникова сталося приблизно у 1463 році.

Очільниця Камчатської групи реагування на вулканічні виверження Ольга Гіріна підкреслила, що це виверження є першим достеменно зафіксованим випадком за останні 600 років.

New video shows absolutely stunning footage of Krasheninnikov erupting after 600 years.



On August 2, 2025, it recorded its first-ever eruption, with ash soaring up to 5-6 km high. Scientists believe it may be linked to the recent M8.8 earthquake.



📍 Kamchatka, Russia. pic.twitter.com/1CKiSXbeRM — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 3, 2025

Вулкан прокинувся вночі на тлі посиленої сейсмічної активності у регіоні.

Вулкан Ключевський

Крім того, цього тижня на Камчатському півострові активізувався вулкан Ключевський, який є одним з найвищих та найактивніших.

Згідно з інформацією Німецького дослідницького центру геологічних наук, Геологічної служби США та Тихоокеанської системи попередження про цунамі, після цього землетрусу загрози цунамі не зафіксовано.

Нагадаємо, 30 липня біля берегів Камчатки стався потужний землетрус. У мережі показали наслідки підземних поштовхів.

Згодом на берег Японії викинуло чотирьох китів. Там та в інших регіонах було оголошено попередження про цунамі.

Також після землетрусу активізувався вулкан Ключевська Сопка. Виверження стало найпотужнішим за тривалий період.