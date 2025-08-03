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На Камчатці прокинувся вулкан уперше за 600 років — відео

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 13:13
На Камчатці вперше за 600 років прокинувся вулкан Крашенінникова — відео виверження
Виверження вулкана на Камчатці. Фото: x.com/TGEThGlobalEy

На Камчатці вперше за 600 років сталося виверження вулкана Крашенінникова. Його повʼязують із потужним землетрусом, який нещодавно стався на Далеко Сході Росії.

Про це повідомляє Sky News у неділю, 3 серпня.

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Виверження вулкана Крашенінникова

В Інституті вулканології та сейсмології розповіли, що востаннє виверження Крашенінникова сталося приблизно у 1463 році.

Очільниця Камчатської групи реагування на вулканічні виверження Ольга Гіріна підкреслила, що це виверження є першим достеменно зафіксованим випадком за останні 600 років.

Вулкан прокинувся вночі на тлі посиленої сейсмічної активності у регіоні.

Вулкан Ключевський

Крім того, цього тижня на Камчатському півострові активізувався вулкан Ключевський, який є одним з найвищих та найактивніших.

Згідно з інформацією Німецького дослідницького центру геологічних наук, Геологічної служби США та Тихоокеанської системи попередження про цунамі, після цього землетрусу загрози цунамі не зафіксовано.

Нагадаємо, 30 липня біля берегів Камчатки стався потужний землетрус. У мережі показали наслідки підземних поштовхів.

Згодом на берег Японії викинуло чотирьох китів. Там та в інших регіонах було оголошено попередження про цунамі.

Також після землетрусу активізувався вулкан Ключевська Сопка. Виверження стало найпотужнішим за тривалий період.

вулкан землетрус Росія вулканічна активність виверження вулкану
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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