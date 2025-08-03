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Главная Новости дня На Камчатке проснулся вулкан впервые за 600 лет — видео

На Камчатке проснулся вулкан впервые за 600 лет — видео

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 13:13
На Камчатке впервые за 600 лет проснулся вулкан Крашенинникова — видео извержения
Извержение вулкана на Камчатке. Фото: x.com/TGEThGlobalEy

На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова. Его связывают с мощным землетрясением, которое недавно произошло на Дальнем Востоке России.

Об этом сообщает Sky News в воскресенье, 3 августа.

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Извержение вулкана Крашенинникова

В Институте вулканологии и сейсмологии рассказали, что последнее извержение Крашенинникова произошло примерно в 1463 году.

Глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина подчеркнула, что это извержение является первым точно зафиксированным случаем за последние 600 лет.

Вулкан проснулся ночью на фоне усиленной сейсмической активности в регионе.

Вулкан Ключевский

Кроме того, на этой неделе на Камчатском полуострове активизировался вулкан Ключевский, который является одним из самых высоких и активных.

Согласно информации Немецкого исследовательского центра геологических наук, Геологической службы США и Тихоокеанской системы предупреждения о цунами, после этого землетрясения угрозы цунами не зафиксировано.

Напомним, 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. В сети показали последствия подземных толчков.

Впоследствии на берег Японии выбросило четырех китов. Там и в других регионах было объявлено предупреждение о цунами.

Также после землетрясения активизировался вулкан Ключевская Сопка. Извержение стало самым мощным за длительный период.

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Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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