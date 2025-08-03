На Камчатке впервые за 600 лет проснулся вулкан Крашенинникова — видео извержения

Извержение вулкана на Камчатке. Фото: x.com/TGEThGlobalEy

На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова. Его связывают с мощным землетрясением, которое недавно произошло на Дальнем Востоке России.

Об этом сообщает Sky News в воскресенье, 3 августа.

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Вулкан Крашенинников на полуострове Камчатка в России извергся впервые за шесть веков. Извержение выбросило пепел на высоту 6000 метров, что в три раза превышает высоту вулканаhttps://t.co/opaZBeqLKg pic.twitter.com/Sjl6HVcCnB - The Global Eye (@TGEThGlobalEye) 3 августа 2025 г.

Извержение вулкана Крашенинникова

В Институте вулканологии и сейсмологии рассказали, что последнее извержение Крашенинникова произошло примерно в 1463 году.

Глава Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина подчеркнула, что это извержение является первым точно зафиксированным случаем за последние 600 лет.

Новое видео показывает абсолютно потрясающие кадры извержения Крашенинникова спустя 600 лет.



2 августа 2025 года он зафиксировал свое первое в истории извержение, при этом пепел взлетел на высоту до 5-6 км. Ученые считают, что это может быть связано с недавним землетрясением М8,8.



📍 Камчатка, Россия pic.twitter.com/1CKiSXbeRM - Weather Monitor (@WeatherMonitors) 3 августа 2025 г.

Вулкан проснулся ночью на фоне усиленной сейсмической активности в регионе.

Вулкан Ключевский

Кроме того, на этой неделе на Камчатском полуострове активизировался вулкан Ключевский, который является одним из самых высоких и активных.

Согласно информации Немецкого исследовательского центра геологических наук, Геологической службы США и Тихоокеанской системы предупреждения о цунами, после этого землетрясения угрозы цунами не зафиксировано.

Напомним, 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. В сети показали последствия подземных толчков.

Впоследствии на берег Японии выбросило четырех китов. Там и в других регионах было объявлено предупреждение о цунами.

Также после землетрясения активизировался вулкан Ключевская Сопка. Извержение стало самым мощным за длительный период.