Потужний землетрус біля Камчатки 30 липня — оголошено загрозу цунамі

Наслідки землетрусу біля берегів Камчатки 30 липня. Фото: Administration of the Governor of Kamchatka Krai/Handout via REUTERS

Біля берегів Камчатки у середу, 30 липня, стався потужний землетрус. У Петропавловську-Камчатському зафіксували магнітуду 7,1, а в Сєвєро-Курильську — 7,9. Однак найбільші поштовхи сталися на Сахаліні — 8,7 бала. Відомо про евакуацію та пошкодження будівель.

Про це повідомляють CNN та російські ЗМІ.

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Землетрус на Камчатці

Геологічна служба США заявила, що землетрус із магнітудою 8,0 балів стався біля віддаленого та малонаселеного далекосхідного узбережжя Росії. Внаслідок цього оголошено попередження про цунамі. Епіцентр зафіксовано приблизно за 136 кілометрів від Петропавловська-Камчатського.

У районі Гавайських островів і окремих ділянок Алеутських островів Аляски діє попередження про можливе цунамі.

Крім того, йдеться також про прибережні райони Японії. Там метеорологічне агентство заявило про можливі хвилі висотою до одного метра.

Відомо, що Камчатський півострів входить до складу Тихоокеанського вогняного кільця — області з підвищеною сейсмічною та вулканічною активністю, що простягається вздовж обох берегів Тихого океану.

Землетрус на Сахаліні

Згодом російські ЗМІ повідомили про хвилі цунамі на Сахаліні. У МНС заявили про землетрус, магнітуда якого сягнула 8,7 бала.

BREAKING:



A series of large tsunami waves are now hitting Russia after an 8.7 magnitude earthquake pic.twitter.com/QxUgzpZfst — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2025

Напередодні губернатор Сахаліну Валерій Лимаренко повідомив про евакуацію місцевих жителів.

Нагадаємо, 29 липня у Чернівецькій області стався незначний землетрус. Він належить до ледве відчутних.

А 3 червня у Туреччині зафіксували землетрус із магнітудою 5,8 бала. Епіцентр знаходився у Середземному морі.