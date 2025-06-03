Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Туреччину струсонув нічний землетрус — є постраждалі arrow

Туреччину струсонув нічний землетрус — є постраждалі

3 червня 2025 09:25
Анастасія Постоєнко - Редактор
Землетрус в Туреччині — постраждали жителі Мармариса
Люди вибігли на вулицю після поштовхів. Фото: RUSEN.Press
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч на вівторок, 3 червня, на південному заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,8 бала.  Як повідомила турецька служба з надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр підземного поштовху знаходився у Середземному морі. 

Про це повідомляє ABC News.

Реклама
Читайте також:

Землетрус відчули навіть в Греції

Підземні поштовхи були відчутні не лише в самому Мармарисі, а й у навколишніх регіонах, включно з грецьким островом Родос. Турецькі ЗМІ повідомляють, що багато людей прокинулися від поштовху посеред ночі.

За словами губернатора Мармариса Ідріса Акбіїка, щонайменше семеро людей отримали травми під час спроб залишити свої будинки в паніці — дехто вистрибував із вікон та балконів. Водночас, станом на ранок інформації про серйозні руйнування не надходило.

Нагадаємо, у Швейцарії нещодавно через зсув ґрунту під землею опинилося ціле селище

Також неподалік Одеської області сейсмологи зафіксували два землетруси

Туреччина землетрус Греція катастрофа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама