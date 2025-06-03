Землетрус в Туреччині — постраждали жителі Мармариса

Люди вибігли на вулицю після поштовхів. Фото: RUSEN.Press

У ніч на вівторок, 3 червня, на південному заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,8 бала. Як повідомила турецька служба з надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр підземного поштовху знаходився у Середземному морі.

Про це повідомляє ABC News.

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Підземні поштовхи були відчутні не лише в самому Мармарисі, а й у навколишніх регіонах, включно з грецьким островом Родос. Турецькі ЗМІ повідомляють, що багато людей прокинулися від поштовху посеред ночі.

Türkiye-Marmaris açıklarında 6,2-6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem, Marmaris'in 30 km güney, Söğüt'ün 16 km güneydoğusu, Rodos Adası'nın 17 km kuzeydoğusu açıklarında, Ege-Kıbrıs Yayı üzerinde gerçekleşti.



Halk, sokaklara çıktı. pic.twitter.com/KhzIUcUUXm — RUSEN || Press (@RusenPress) June 2, 2025

За словами губернатора Мармариса Ідріса Акбіїка, щонайменше семеро людей отримали травми під час спроб залишити свої будинки в паніці — дехто вистрибував із вікон та балконів. Водночас, станом на ранок інформації про серйозні руйнування не надходило.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetinde depremde yaşanan panik nedeniyle 34 kişinin yaralandığı öğrenildi. pic.twitter.com/n2e5S0eysA — Takvim (@takvim) June 3, 2025

Нагадаємо, у Швейцарії нещодавно через зсув ґрунту під землею опинилося ціле селище.

Також неподалік Одеської області сейсмологи зафіксували два землетруси.