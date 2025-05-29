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У Швейцарії відколовся льодовик — зсув ґрунту накрив село

29 травня 2025 14:57
Євгенія Брюховецька - редактор
У швейцарських Альпах відколовся льодовик — ґрунт накрив село
Зсув ґрунту з гір. Фото: The Guardian
Євгенія Брюховецька - редактор

У Швейцарії в Альпах відколовся величезний шматок льодовика. Це причинило потік льоду, бруду та каміння, який накрив частину гірського селища.

Про це пише Reuters.

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Обвал льодовика 

Внаслідок обвалу льодовика в бруді та камінні поховано частину гірського селища, яке на початку місяця евакуювали через загрозу. Наразі, за даними офіційних осіб, внаслідок інциденту одна людина зникла безвісти.

Момент сходження льодовика в Швейцарії
Обвал льодовика. Фото: The Guardian

На кадрах видно, як бруд та ґрунт повністю накрили частину села Блаттен, річку, що протікає через нього, та лісисті схили навколишньої долини.

Потужний обвал: льодовик накрив частину села в Альпах
Село, яке засипало ґрунтом. Фото: The Guardian

За словами чиновника кантону Вале Стефана Ганцера, в якому розташований населений пункт, близько 90% села було покрито зсувом.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області відчули два землетруси, які сталися у зоні Вранча в Румунії.

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Швейцарія льодовики гори природне явище лавина
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