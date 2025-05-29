У швейцарських Альпах відколовся льодовик — ґрунт накрив село

Зсув ґрунту з гір. Фото: The Guardian

У Швейцарії в Альпах відколовся величезний шматок льодовика. Це причинило потік льоду, бруду та каміння, який накрив частину гірського селища.

Про це пише Reuters.

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Обвал льодовика

Внаслідок обвалу льодовика в бруді та камінні поховано частину гірського селища, яке на початку місяця евакуювали через загрозу. Наразі, за даними офіційних осіб, внаслідок інциденту одна людина зникла безвісти.

Обвал льодовика. Фото: The Guardian

На кадрах видно, як бруд та ґрунт повністю накрили частину села Блаттен, річку, що протікає через нього, та лісисті схили навколишньої долини.

Село, яке засипало ґрунтом. Фото: The Guardian

За словами чиновника кантону Вале Стефана Ганцера, в якому розташований населений пункт, близько 90% села було покрито зсувом.

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