У швейцарських Альпах відколовся льодовик — ґрунт накрив село

У Швейцарії відколовся льодовик — зсув ґрунту накрив село
У Швейцарії в Альпах відколовся величезний шматок льодовика. Це причинило потік льоду, бруду та каміння, який накрив частину гірського селища.
Про це пише Reuters.
Обвал льодовика
Внаслідок обвалу льодовика в бруді та камінні поховано частину гірського селища, яке на початку місяця евакуювали через загрозу. Наразі, за даними офіційних осіб, внаслідок інциденту одна людина зникла безвісти.
На кадрах видно, як бруд та ґрунт повністю накрили частину села Блаттен, річку, що протікає через нього, та лісисті схили навколишньої долини.
За словами чиновника кантону Вале Стефана Ганцера, в якому розташований населений пункт, близько 90% села було покрито зсувом.
Нагадаємо, сьогодні в Одеській області відчули два землетруси, які сталися у зоні Вранча в Румунії.
А в Японії збільшилася кількість туристів після будівництва нового мосту біля гори Фудзі.
Читайте Новини.LIVE!