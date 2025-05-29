В швейцарских Альпах откололся ледник - грунт накрыл деревню

В Швейцарии откололся ледник — оползень накрыл село
В Швейцарии в Альпах откололся огромный кусок ледника. Это вызвало поток льда, грязи и камней, который накрыл часть горного поселка.
Об этом пишет Reuters.
Обвал ледника
В результате обвала ледника в грязи и камнях похоронена часть горного поселка, который в начале месяца эвакуировали из-за угрозы. Сейчас, по данным официальных лиц, в результате инцидента один человек пропал без вести.
На кадрах видно, как грязь и грунт полностью накрыли часть села Блаттен, реку, протекающую через него, и лесистые склоны окружающей долины.
По словам чиновника кантона Вале Стефана Ганцера, в котором расположен населенный пункт, около 90% села было покрыто оползнем.
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