В швейцарских Альпах откололся ледник - грунт накрыл деревню

Оползень с гор. Фото: The Guardian

В Швейцарии в Альпах откололся огромный кусок ледника. Это вызвало поток льда, грязи и камней, который накрыл часть горного поселка.

Об этом пишет Reuters.

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Обвал ледника

В результате обвала ледника в грязи и камнях похоронена часть горного поселка, который в начале месяца эвакуировали из-за угрозы. Сейчас, по данным официальных лиц, в результате инцидента один человек пропал без вести.

Обвал ледника. Фото: The Guardian

На кадрах видно, как грязь и грунт полностью накрыли часть села Блаттен, реку, протекающую через него, и лесистые склоны окружающей долины.

Село, которое засыпало грунтом. Фото: The Guardian

По словам чиновника кантона Вале Стефана Ганцера, в котором расположен населенный пункт, около 90% села было покрыто оползнем.

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