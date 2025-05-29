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В Швейцарии откололся ледник — оползень накрыл село

29 мая 2025 14:57
Евгения Брюховецкая - редактор
В швейцарских Альпах откололся ледник - грунт накрыл деревню
Оползень с гор. Фото: The Guardian
Евгения Брюховецкая - редактор

В Швейцарии в Альпах откололся огромный кусок ледника. Это вызвало поток льда, грязи и камней, который накрыл часть горного поселка.

Об этом пишет Reuters.

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Обвал ледника

В результате обвала ледника в грязи и камнях похоронена часть горного поселка, который в начале месяца эвакуировали из-за угрозы. Сейчас, по данным официальных лиц, в результате инцидента один человек пропал без вести.

Момент сходження льодовика в Швейцарії
Обвал ледника. Фото: The Guardian

На кадрах видно, как грязь и грунт полностью накрыли часть села Блаттен, реку, протекающую через него, и лесистые склоны окружающей долины.

Потужний обвал: льодовик накрив частину села в Альпах
Село, которое засыпало грунтом. Фото: The Guardian

По словам чиновника кантона Вале Стефана Ганцера, в котором расположен населенный пункт, около 90% села было покрыто оползнем.

Напомним, сегодня в Одесской области ощутили два землетрясения, которые произошли в зоне Вранча в Румынии.

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