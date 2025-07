Мощное землетрясение у берегов Камчатки 30 июля — объявлена угроза цунами

Последствия землетрясения у берегов Камчатки 30 июля. Фото: Administration of the Governor of Kamchatka Krai/Handout via REUTERS

У берегов Камчатки в среду, 30 июля, произошло мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском зафиксировали магнитуду 7,1, а в Северо-Курильске — 7,9. Однако самые большие толчки произошли на Сахалине — 8,7 балла. Известно об эвакуации и повреждении зданий. Об этом сообщают CNN и российские СМИ. Реклама Читайте также: https://t.me/novynylive/161146 Землетрясение на Камчатке Геологическая служба США заявила, что землетрясение с магнитудой 8,0 баллов произошло возле отдаленного и малонаселенного дальневосточного побережья России. В результате этого объявлено предупреждение о цунами. Эпицентр зафиксирован примерно в 136 километрах от Петропавловска-Камчатского. https://t.me/astrapress/88077 В районе Гавайских островов и отдельных участков Алеутских островов Аляски действует предупреждение о возможном цунами. https://t.me/astrapress/88064 Кроме того, речь идет также о прибрежных районах Японии. Там метеорологическое агентство заявило о возможных волнах высотой до одного метра. Известно, что Камчатский полуостров входит в состав Тихоокеанского огненного кольца — области с повышенной сейсмической и вулканической активностью, простирающейся вдоль обоих берегов Тихого океана. Землетрясение на Сахалине Впоследствии российские СМИ сообщили о волнах цунами на Сахалине. В МЧС заявили о землетрясении, магнитуда которого достигла 8,7 балла. BREAKING:



Серия больших волн цунами сейчас обрушивается на Россию после землетрясения магнитудой 8,7 баллов pic.twitter.com/QxUgzpZfst - Visegrád 24 (@visegrad24) 30 июля 2025 г. Накануне губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил об эвакуации местных жителей. Напомним, 29 июля в Черновицкой области произошло незначительное землетрясение. Оно относится к едва ощутимым. А 3 июня в Турции зафиксировали землетрясение с магнитудой 5,8 балла. Эпицентр находился в Средиземном море.