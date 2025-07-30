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Главная Новости дня У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение — видео

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение — видео

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 07:42
Мощное землетрясение у берегов Камчатки 30 июля — объявлена угроза цунами
Последствия землетрясения у берегов Камчатки 30 июля. Фото: Administration of the Governor of Kamchatka Krai/Handout via REUTERS

У берегов Камчатки в среду, 30 июля, произошло мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском зафиксировали магнитуду 7,1, а в Северо-Курильске — 7,9. Однако самые большие толчки произошли на Сахалине — 8,7 балла. Известно об эвакуации и повреждении зданий.

Об этом сообщают CNN и российские СМИ.

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Землетрясение на Камчатке

Геологическая служба США заявила, что землетрясение с магнитудой 8,0 баллов произошло возле отдаленного и малонаселенного дальневосточного побережья России. В результате этого объявлено предупреждение о цунами. Эпицентр зафиксирован примерно в 136 километрах от Петропавловска-Камчатского.

В районе Гавайских островов и отдельных участков Алеутских островов Аляски действует предупреждение о возможном цунами.

Кроме того, речь идет также о прибрежных районах Японии. Там метеорологическое агентство заявило о возможных волнах высотой до одного метра.

Известно, что Камчатский полуостров входит в состав Тихоокеанского огненного кольца — области с повышенной сейсмической и вулканической активностью, простирающейся вдоль обоих берегов Тихого океана.

Землетрясение на Сахалине

Впоследствии российские СМИ сообщили о волнах цунами на Сахалине. В МЧС заявили о землетрясении, магнитуда которого достигла 8,7 балла.

Накануне губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил об эвакуации местных жителей.

Напомним, 29 июля в Черновицкой области произошло незначительное землетрясение. Оно относится к едва ощутимым.

А 3 июня в Турции зафиксировали землетрясение с магнитудой 5,8 балла. Эпицентр находился в Средиземном море.

США землетрясение россияне Япония опасность Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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