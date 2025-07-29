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У Чернівецькій області зафіксували землетрус — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 09:27
Землетрус у Чернівецькій області 29 липня — що відомо
Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: Pexels

У Чернівецькій області зранку 29 липня зафіксували землетрус. Він досяг магнітуди 2,3 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомила пресслужба головного центру спеціального контролю.

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Землетрус у Чернівецькій області 29 липня

Поблизу населених пунктів Волока та Грушівка в Чернівецькому районі зафіксували підземні коливання. Їхній епіцентр знаходився на глибині 2 кілометри, а сила склала 2,3 бала.

Землетрус у Чернівецькій області
Землетрус. Фото: gcsk.gov.ua

Сейсмологи зазначили, що це був ледве відчутний землетрус, який не становить небезпеки.

Нагадаємо, 13 липня у Чернівецькій області стався землетрус, який відноситься до ледве відчутних.

А 1 липня землетрус зафіксували на Полтавщині. Його магнітуда була 3,1 бала за шкалою Ріхтера.

землетрус Чернівецька область
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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