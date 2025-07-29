Землетрус у Чернівецькій області 29 липня — що відомо

У Чернівецькій області зафіксували землетрус — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 09:27
Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: Pexels
У Чернівецькій області зранку 29 липня зафіксували землетрус. Він досяг магнітуди 2,3 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомила пресслужба головного центру спеціального контролю.
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Землетрус у Чернівецькій області 29 липня
Поблизу населених пунктів Волока та Грушівка в Чернівецькому районі зафіксували підземні коливання. Їхній епіцентр знаходився на глибині 2 кілометри, а сила склала 2,3 бала.
Сейсмологи зазначили, що це був ледве відчутний землетрус, який не становить небезпеки.
Нагадаємо, 13 липня у Чернівецькій області стався землетрус, який відноситься до ледве відчутних.
А 1 липня землетрус зафіксували на Полтавщині. Його магнітуда була 3,1 бала за шкалою Ріхтера.
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