Землетрус у Чернівецькій області 29 липня — що відомо

Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: Pexels

У Чернівецькій області зранку 29 липня зафіксували землетрус. Він досяг магнітуди 2,3 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомила пресслужба головного центру спеціального контролю.

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Землетрус у Чернівецькій області 29 липня

Поблизу населених пунктів Волока та Грушівка в Чернівецькому районі зафіксували підземні коливання. Їхній епіцентр знаходився на глибині 2 кілометри, а сила склала 2,3 бала.

Землетрус. Фото: gcsk.gov.ua

Сейсмологи зазначили, що це був ледве відчутний землетрус, який не становить небезпеки.

Нагадаємо, 13 липня у Чернівецькій області стався землетрус, який відноситься до ледве відчутних.

А 1 липня землетрус зафіксували на Полтавщині. Його магнітуда була 3,1 бала за шкалою Ріхтера.