Землетрус на Полтавщині — подробиці

На Полтавщині стався землетрус — що відомо
У вівторок вночі, 1 липня, у Полтавській області поблизу села Карпусі стався землетрус магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера. Зафіксовані поштовхи належать до невідчутних.
Про це йдеться на сайті Головного центру спеціального контролю.
Землетрус на Полтавщині 1 липня — деталі
Зазначається, що 1 липня 2025 року о 01:23:29 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Карпусі Полтавського району Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 кілометрів.
Аналітики пояснили, що за загальноприйнятою класифікацією землетрусів зафіксовані вночі поштовхи належать до невідчутних.
Зазначимо, що по території Україні періодично стаються землетруси, проте з невеликою магнітудою. Найчастіше вони фіксуються у Карпатах та Прикарпатті.
Нагадаємо, що нещодавно на південному заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,8 бала.
Також ми інформували, що наприкінці травня цього року жителі Одещини відчули два землетруси, які сталися у зоні Вранча в Румунії.
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