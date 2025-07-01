Землетрус на Полтавщині — подробиці

Наслідки землетрусу. Ілюстративне фото: Freepik

У вівторок вночі, 1 липня, у Полтавській області поблизу села Карпусі стався землетрус магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера. Зафіксовані поштовхи належать до невідчутних.

Про це йдеться на сайті Головного центру спеціального контролю.

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Зазначається, що 1 липня 2025 року о 01:23:29 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Карпусі Полтавського району Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 кілометрів.

Аналітики пояснили, що за загальноприйнятою класифікацією землетрусів зафіксовані вночі поштовхи належать до невідчутних.

Зазначимо, що по території Україні періодично стаються землетруси, проте з невеликою магнітудою. Найчастіше вони фіксуються у Карпатах та Прикарпатті.

Скриншот повідомлення Головного центру спеціального контролю

Нагадаємо, що нещодавно на південному заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,8 бала.

Також ми інформували, що наприкінці травня цього року жителі Одещини відчули два землетруси, які сталися у зоні Вранча в Румунії.