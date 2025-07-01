Землетрясение на Полтавщине - подробности

На Полтавщине произошло землетрясение — что известно
Во вторник ночью, 1 июля, в Полтавской области вблизи села Карпуси произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера. Зафиксированные толчки относятся к неощутимым.
Об этом говорится на сайте Главного центра специального контроля.
Землетрясение на Полтавщине 1 июля — детали
Отмечается, что 1 июля 2025 года в 01:23:29 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Карпуси Полтавского района Полтавской области магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 7 километров.
Аналитики пояснили, что по общепринятой классификации землетрясений зафиксированные ночью толчки относятся к неощутимым.
Отметим, что по территории Украины периодически происходят землетрясения, однако с небольшой магнитудой. Чаще всего они фиксируются в Карпатах и Прикарпатье.
Напомним, что недавно на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла.
Также мы информировали, что в конце мая этого года жители Одесской области почувствовали два землетрясения, которые произошли в зоне Вранча в Румынии.
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