Землетрясение на Полтавщине - подробности

Последствия землетрясения. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник ночью, 1 июля, в Полтавской области вблизи села Карпуси произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера. Зафиксированные толчки относятся к неощутимым.

Об этом говорится на сайте Главного центра специального контроля.

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Отмечается, что 1 июля 2025 года в 01:23:29 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Карпуси Полтавского района Полтавской области магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 7 километров.

Аналитики пояснили, что по общепринятой классификации землетрясений зафиксированные ночью толчки относятся к неощутимым.

Отметим, что по территории Украины периодически происходят землетрясения, однако с небольшой магнитудой. Чаще всего они фиксируются в Карпатах и Прикарпатье.

Скриншот сообщения Главного центра специального контроля

Напомним, что недавно на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла.

Также мы информировали, что в конце мая этого года жители Одесской области почувствовали два землетрясения, которые произошли в зоне Вранча в Румынии.