Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Полтавщине произошло землетрясение — что известно

На Полтавщине произошло землетрясение — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 10:29
Землетрясение на Полтавщине - подробности
Последствия землетрясения. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник ночью, 1 июля, в Полтавской области вблизи села Карпуси произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера. Зафиксированные толчки относятся к неощутимым.

Об этом говорится на сайте Главного центра специального контроля.

Реклама
Читайте также:

Землетрясение на Полтавщине 1 июля — детали

Отмечается, что 1 июля 2025 года в 01:23:29 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Карпуси Полтавского района Полтавской области магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 7 километров.

Аналитики пояснили, что по общепринятой классификации землетрясений зафиксированные ночью толчки относятся к неощутимым.

Отметим, что по территории Украины периодически происходят землетрясения, однако с небольшой магнитудой. Чаще всего они фиксируются в Карпатах и Прикарпатье.

Землетрус
Скриншот сообщения Главного центра специального контроля

Напомним, что недавно на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла.

Также мы информировали, что в конце мая этого года жители Одесской области почувствовали два землетрясения, которые произошли в зоне Вранча в Румынии.

стихийное бедствие землетрясение Украина Полтавская область природное явление
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации