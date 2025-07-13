У Чернівецькій області землетрус — деталі

У Чернівецькій області зафіксували землетрус — що відомо
У неділю, 13 липня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус. Цей землетрус за класифікацією відноситься до ледве відчутних.
Про це інформує Головний центр спеціального контролю.
Землетрус у Чернівецькій області 13 липня — деталі
У неділю, 13 липня, на території Чернівецької області зафіксували землетрус.
Зазначається, що землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера зареєстровано об 11:46 у районі селища Конятина Вижницького району Чернівецької області.
Епіцентр підземних поштовхів був на глибині 3 км. Цей землетрус за класифікацією відноситься до ледве відчутних.
"13 липня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Конятина, Вижницького району, Чернівецької області, магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", — йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.
Зазначимо, що по території Україні періодично стаються землетруси, проте з невеликою магнітудою. Найчастіше вони фіксуються у Карпатах та Прикарпатті.
Нагадаємо, що нещодавно в Полтавській області поблизу села Карпусі стався землетрус.
А раніше жителі Одещини відчули два землетруси, які сталися у зоні Вранча в Румунії.
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