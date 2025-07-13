У Чернівецькій області землетрус — деталі

Наслідки землетрусу. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 13 липня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус. Цей землетрус за класифікацією відноситься до ледве відчутних.

Про це інформує Головний центр спеціального контролю.

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У неділю, 13 липня, на території Чернівецької області зафіксували землетрус.

Зазначається, що землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера зареєстровано об 11:46 у районі селища Конятина Вижницького району Чернівецької області.

Епіцентр підземних поштовхів був на глибині 3 км. Цей землетрус за класифікацією відноситься до ледве відчутних.

"13 липня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Конятина, Вижницького району, Чернівецької області, магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", — йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

Зазначимо, що по території Україні періодично стаються землетруси, проте з невеликою магнітудою. Найчастіше вони фіксуються у Карпатах та Прикарпатті.

Скриншот повідомлення Головного центру спеціального контролю

Нагадаємо, що нещодавно в Полтавській області поблизу села Карпусі стався землетрус.

А раніше жителі Одещини відчули два землетруси, які сталися у зоні Вранча в Румунії.