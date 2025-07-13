В Черновицкой области землетрясение — детали

Последствия землетрясения. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 13 июля, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение. Это землетрясение по классификации относится к еле ощутимым.

Об этом информирует Главный центр специального контроля.

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Землетрясение в Черновицкой области 13 июля — детали

В воскресенье, 13 июля, на территории Черновицкой области зафиксировали землетрясение.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера зарегистрировано в 11:46 в районе поселка Конятина Вижницкого района Черновицкой области.

Эпицентр подземных толчков был на глубине 3 км. Это землетрясение по классификации относится к еле ощутимым.

"13 июля 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе поселка Конятина, Вижницкого района, Черновицкой области, магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера), на глубине 3 км. По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", — говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

Отметим, что по территории Украины периодически происходят землетрясения, однако с небольшой магнитудой. Чаще всего они фиксируются в Карпатах и Прикарпатье.

Скриншот сообщения Главного центра специального контроля

Напомним, что недавно в Полтавской области вблизи села Карпуси произошло землетрясение.

А ранее жители Одесской области почувствовали два землетрясения, которые произошли в зоне Вранча в Румынии.