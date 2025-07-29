Землетрясение в Черновицкой области 29 июля — что известно

В Черновицкой области зафиксировали землетрясение — что известно
Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 09:27
Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: Pexels
В Черновицкой области утром 29 июля зафиксировали землетрясение. Оно достигло магнитуды 2,3 по шкале Рихтера.
Об этом сообщила пресс-служба главного центра специального контроля.
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Землетрясение в Черновицкой области 29 июля
Вблизи населенных пунктов Волока и Грушевка в Черновицком районе зафиксировали подземные колебания. Их эпицентр находился на глубине 2 километра, а сила составила 2,3 балла.
Сейсмологи отметили, что это было еле ощутимое землетрясение, которое не представляет опасности.
Напомним, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение, которое относится к еле ощутимым.
А 1 июля землетрясение зафиксировали на Полтавщине. Его магнитуда была 3,1 балла по шкале Рихтера.
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