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Головна Новини дня Після землетрусу — на Камчатці прокинувся вулкан Ключевська Сопка

Після землетрусу — на Камчатці прокинувся вулкан Ключевська Сопка

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:20
Вулкан Ключевська Сопка активізувався
Вулкан Ключевська Сопка. Фото: росЗМІ

Через потужний землетрус, що стався на Камчатці 30 липня, активізувався вулкан Ключевська Сопка. Це найвищий активний вулкан Євразії.

Про це повідомляє видання Sky News.

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Вулкан Ключевська Сопка активізувався

На Камчатському півострові, де напередодні стався потужний землетрус, розпочалося виверження вулкана Ключевська Сопка.

За даними геофізиків, воно супроводжується яскравими спалахами та сильними вибухами.

Ключевська Сопка є одним із найвищих активних вулканів у світі. Хоча за останні роки він неодноразово демонстрував активність, нинішнє виверження стало найпотужнішим за тривалий період.

Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, на Камчатці стався потужний землетрус. У Петропавловську-Камчатському зафіксували магнітуду 7,1, а в Сєвєро-Курильську — 7,9. Однак найбільші поштовхи сталися на Сахаліні — 8,7 бала.

До цього 29 липня на Буковині стався незначний землетрус

вулкан землетрус Японія небезпека Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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