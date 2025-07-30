Після землетрусу — на Камчатці прокинувся вулкан Ключевська Сопка
Через потужний землетрус, що стався на Камчатці 30 липня, активізувався вулкан Ключевська Сопка. Це найвищий активний вулкан Євразії.
Про це повідомляє видання Sky News.
Вулкан Ключевська Сопка активізувався
На Камчатському півострові, де напередодні стався потужний землетрус, розпочалося виверження вулкана Ключевська Сопка.
За даними геофізиків, воно супроводжується яскравими спалахами та сильними вибухами.
Ключевська Сопка є одним із найвищих активних вулканів у світі. Хоча за останні роки він неодноразово демонстрував активність, нинішнє виверження стало найпотужнішим за тривалий період.
Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, на Камчатці стався потужний землетрус. У Петропавловську-Камчатському зафіксували магнітуду 7,1, а в Сєвєро-Курильську — 7,9. Однак найбільші поштовхи сталися на Сахаліні — 8,7 бала.
До цього 29 липня на Буковині стався незначний землетрус.
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