Вулкан Ключевская Сопка. Фото: росСМИ

В результате мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля, активизировался вулкан Ключевская Сопка. Это самый высокий действующий вулкан Евразии.

Об этом сообщает издание Sky News.

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Вулкан Ключевская Сопка активизировался

На Камчатском полуострове, где накануне произошло мощное землетрясение, началось извержение вулкана Ключевская Сопка.

По данным геофизиков, оно сопровождается яркими вспышками и сильными взрывами.

Ключевская Сопка является одним из самых высоких действующих вулканов в мире. Хотя за последние годы он неоднократно демонстрировал активность, нынешнее извержение стало самым мощным за длительный период.

Напомним, сегодня, 30 июля, на Камчатке произошло мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском зафиксировали магнитуду 7,1, а в Северо-Курильске — 7,9. Однако самые большие толчки были на Сахалине — 8,7 балла.

До этого 29 июля на Буковине произошло незначительное землетрясение.