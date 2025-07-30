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Главная Новости дня После землетрясения — на Камчатке очнулся вулкан Ключевская Сопка

После землетрясения — на Камчатке очнулся вулкан Ключевская Сопка

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 19:20
Вулкан Ключевская Сопка активизировался
Вулкан Ключевская Сопка. Фото: росСМИ

В результате мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля, активизировался вулкан Ключевская Сопка. Это самый высокий действующий вулкан Евразии.

Об этом сообщает издание Sky News.

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Вулкан Ключевская Сопка активизировался

На Камчатском полуострове, где накануне произошло мощное землетрясение, началось извержение вулкана Ключевская Сопка.

По данным геофизиков, оно сопровождается яркими вспышками и сильными взрывами.

Ключевская Сопка является одним из самых высоких действующих вулканов в мире. Хотя за последние годы он неоднократно демонстрировал активность, нынешнее извержение стало самым мощным за длительный период.

Напомним, сегодня, 30 июля, на Камчатке произошло мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском зафиксировали магнитуду 7,1, а в Северо-Курильске — 7,9. Однако самые большие толчки были на Сахалине — 8,7 балла.

До этого 29 июля на Буковине произошло незначительное землетрясение.

вулкан землетрясение Япония опасность Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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