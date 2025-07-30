После землетрясения — на Камчатке очнулся вулкан Ключевская Сопка
В результате мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля, активизировался вулкан Ключевская Сопка. Это самый высокий действующий вулкан Евразии.
Об этом сообщает издание Sky News.
Вулкан Ключевская Сопка активизировался
На Камчатском полуострове, где накануне произошло мощное землетрясение, началось извержение вулкана Ключевская Сопка.
По данным геофизиков, оно сопровождается яркими вспышками и сильными взрывами.
Ключевская Сопка является одним из самых высоких действующих вулканов в мире. Хотя за последние годы он неоднократно демонстрировал активность, нынешнее извержение стало самым мощным за длительный период.
Напомним, сегодня, 30 июля, на Камчатке произошло мощное землетрясение. В Петропавловске-Камчатском зафиксировали магнитуду 7,1, а в Северо-Курильске — 7,9. Однако самые большие толчки были на Сахалине — 8,7 балла.
До этого 29 июля на Буковине произошло незначительное землетрясение.
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