На берег Японії викинуло чотирьох китів через землетрус на Камчатці

Кити, яких викинуло на берег. Фото: кадр з відео

В Японії на берег викинуло чотирьох китів. Це стало наслідком потужного землетрусу на Камчатці у середу, 30 липня.

Про це повідомляє Mirror.

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Due to the #Tsunami in #Japan four whales were washed ashore near the city of Tateyama in Chiba Prefecture in eastern Honshu Island,



Source : NHK.#earthquake

pic.twitter.com/DKXZq4IYl2 — Ravi🔆 (@myselfRKK) July 30, 2025

Кити на березі Японії

Китів знайшли на південному сході країни у префектурі Тіба. Вона розташована на узбережжі Тихого океану.

Японець зранку вийшов виміряти висоту хвилі для серфінгу і натрапив на знесилених тварин.

Наразі в Японії та декількох інших регіонах оголошено попередження про цунамі після землетрусу в Росії.

Відомо, що вже понад 1,9 мільйона японців попросили евакуюватися. Крім того, було проведено евакуацію персоналу АЕС "Фукусіма".

Це один із шести найбільших землетрусів в історії, а цунамі вже вдарило по Курильських островах, північному японському острову Хоккайдо та Гаваях.

Нагадаємо, 30 липня біля Камчатки стався потужний землетрус. Згодом сильні поштовхи відчули жителі Сахаліну.

А 29 липня землетрус стався і в Україні, однак його відносять до ледь відчутного. Його епіцентр був у Чернівецькій області на глибині 2 кілометри.