На берег Японії викинуло чотирьох китів через землетрус на Камчатці

Після землетрусу в Росії на берег Японії викинуло китів — відео
В Японії на берег викинуло чотирьох китів. Це стало наслідком потужного землетрусу на Камчатці у середу, 30 липня.
Про це повідомляє Mirror.
Due to the #Tsunami in #Japan four whales were washed ashore near the city of Tateyama in Chiba Prefecture in eastern Honshu Island,— Ravi🔆 (@myselfRKK) July 30, 2025
Source : NHK.#earthquake
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Кити на березі Японії
Китів знайшли на південному сході країни у префектурі Тіба. Вона розташована на узбережжі Тихого океану.
Японець зранку вийшов виміряти висоту хвилі для серфінгу і натрапив на знесилених тварин.
#Tsunami waves hitting the #Japan coastline pic.twitter.com/pJ7b7RlvLr— Amazing Facts (@amazingfackts) July 30, 2025
Наразі в Японії та декількох інших регіонах оголошено попередження про цунамі після землетрусу в Росії.
Відомо, що вже понад 1,9 мільйона японців попросили евакуюватися. Крім того, було проведено евакуацію персоналу АЕС "Фукусіма".
Це один із шести найбільших землетрусів в історії, а цунамі вже вдарило по Курильських островах, північному японському острову Хоккайдо та Гаваях.
Нагадаємо, 30 липня біля Камчатки стався потужний землетрус. Згодом сильні поштовхи відчули жителі Сахаліну.
А 29 липня землетрус стався і в Україні, однак його відносять до ледь відчутного. Його епіцентр був у Чернівецькій області на глибині 2 кілометри.
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