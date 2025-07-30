На берег Японии выбросило четырех китов из-за землетрясения на Камчатке

Киты, которых выбросило на берег. Фото: кадр из видео

В Японии на берег выбросило четырех китов. Это стало следствием мощного землетрясения на Камчатке в среду, 30 июля.

Об этом сообщает Mirror.

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Из-за #Tsunami в #Japan четыре кита были выброшены на берег возле города Татеяма в префектуре Чиба в восточной части острова Хонсю,



Источник NHK.#землетрясение

pic.twitter.com/DKXZq4IYl2 - Ravi🔆 (@myselfRKK) 30 июля 2025 г .

Киты на берегу Японии

Китов нашли на юго-востоке страны в префектуре Тиба. Она расположена на побережье Тихого океана.

Японец утром вышел измерить высоту волны для серфинга и наткнулся на обессиленных животных.

Сейчас в Японии и нескольких других регионах объявлено предупреждение о цунами после землетрясения в России.

Известно, что уже более 1,9 миллиона японцев попросили эвакуироваться. Кроме того, была проведена эвакуация персонала АЭС "Фукусима".

Это одно из шести крупнейших землетрясений в истории, а цунами уже ударило по Курильским островам, северному японскому острову Хоккайдо и Гавайям.

Напомним, 30 июля возле Камчатки произошло мощное землетрясение. Впоследствии сильные толчки почувствовали жители Сахалина.

А 29 июля землетрясение произошло и в Украине, однако его относят к едва ощутимому. Его эпицентр был в Черновицкой области на глубине 2 километра.