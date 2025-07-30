На берег Японии выбросило четырех китов из-за землетрясения на Камчатке

После землетрясения в РФ на берег Японии выбросило китов — видео
В Японии на берег выбросило четырех китов. Это стало следствием мощного землетрясения на Камчатке в среду, 30 июля.
Об этом сообщает Mirror.
Из-за #Tsunami в #Japan четыре кита были выброшены на берег возле города Татеяма в префектуре Чиба в восточной части острова Хонсю,- Ravi🔆 (@myselfRKK) 30 июля 2025 г .
Источник NHK.#землетрясение
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Киты на берегу Японии
Китов нашли на юго-востоке страны в префектуре Тиба. Она расположена на побережье Тихого океана.
Японец утром вышел измерить высоту волны для серфинга и наткнулся на обессиленных животных.
#Tsunami waves hitting the #Japan coastline pic.twitter.com/pJ7b7RlvLr- Amazing Facts (@amazingfackts) July 30, 2025
Сейчас в Японии и нескольких других регионах объявлено предупреждение о цунами после землетрясения в России.
Известно, что уже более 1,9 миллиона японцев попросили эвакуироваться. Кроме того, была проведена эвакуация персонала АЭС "Фукусима".
Это одно из шести крупнейших землетрясений в истории, а цунами уже ударило по Курильским островам, северному японскому острову Хоккайдо и Гавайям.
Напомним, 30 июля возле Камчатки произошло мощное землетрясение. Впоследствии сильные толчки почувствовали жители Сахалина.
А 29 июля землетрясение произошло и в Украине, однако его относят к едва ощутимому. Его эпицентр был в Черновицкой области на глубине 2 километра.
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