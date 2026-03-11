Видео
Есть ли угроза от спящего вулкана в Карпатах

Есть ли угроза от спящего вулкана в Карпатах

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 13:09
Может ли проснуться вулкан в Карпатах — что известно о Чомаде
Вулканы. Фото: seepompeii.com, freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Карпатский регион имеет древнюю вулканическую историю, о которой сегодня напоминают только геологические исследования. Ученые обращают внимание на вулкан Чомад, который считается спящим и теоретически может активизироваться в будущем.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Promotions.hu в среду, 11 марта.

Читайте также:

В Карпатах есть спящий вулкан — чем он опасен

Итак, в Карпатах расположен спящий вулкан, который может снова проснуться.

Сегодня регион кажется спокойным и привлекательным для туристов. Однако его геологическое прошлое было гораздо более бурным. Горы Карпат сформировались из-за мощных вулканических процессов. За последние 20 миллионов лет здесь произошли извержения, которые входят в число крупнейших в Европе.

Одним из последних вулканов этой цепи является Чомад, находящийся на территории современной Трансильвании. Его последнее извержение произошло около 30 тысяч лет назад. Сейчас в кратере вулкана расположено озеро Святой Анны, но когда-то здесь происходили мощные взрывы с выбросами лавы и пепла.

Вулкан Чомад считают одним из самых молодых вулканов Карпатского бассейна. Геологи отмечают, что он не является полностью потухшим. Под вулканом до сих пор присутствуют магматические массы. Хотя сейчас они не могут вызвать извержение, теоретически вулкан может активизироваться в будущем.

Во время древних извержений в атмосферу поднимались огромные облака пепла и обломков горных пород. Мощные ветры разносили их на сотни, а иногда и тысячи километров. Следы этих выбросов находят в разных частях Европы, особенно в молодых осадочных породах Румынии. Это свидетельствует, что такие события влияли не только на местность, но и на целые регионы континента.

Исследователи считают, что последнее извержение Чомада было взрывным. В воздух поднимались каменные фрагменты и пемза, которые падали на десятки километров. Небо затягивало пеплом, а землетрясения взрывы ощущались на большом расстоянии.

Для людей, которые жили здесь десятки тысяч лет назад, это, вероятно, выглядело страшным и необъяснимым проявлением силы природы. По масштабам эти события могли напоминать извержения известных вулканов, например Везувия в Италии.

Напомним, что в августе 2025 года на Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова. Его связывают с мощным землетрясением на востоке России.

В июле прошлого года активизировался вулкан Ключевская Сопка. Это самый высокий активный вулкан Евразии.

В июне 2025 года на итальянском острове Сицилия вулкан Этна начал извергаться во время восхождения туристической группы. Людям пришлось в панике бежать.

вулкан Карпаты горы природное явление вулканическая активность извержение вулкана
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
