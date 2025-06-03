Извержение вулкана Этна — в сети показали видео, как бежали туристы

Туристы убегают во время извержения вулкана. Фото: скриншот

На итальянском острове Сицилия вулкан Этна начал извергаться во время восхождения туристической группы 2 июня. Людям пришлось в панике бежать, спасаясь от облака пепла и выбросов лавы.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Все произошло неожиданно — во время экскурсии по склонам вулкана началась интенсивная активность. Люди старались как можно скорее покинуть опасную зону, потому что воздух начал стремительно наполняться дымом и вулканической пылью. О пострадавших не сообщается.

Этна, самый высокий активный вулкан Европы, традиционно проявляет активность несколько раз в год. Очередное извержение, которое началось 2 июня, было вызвано частичным обвалом кратера. Предыдущее произошло в феврале: из-за мощных выбросов пепла десятки рейсов в Катанию перенаправили, а туристов предупредили об опасности пребывания вблизи лавовых потоков.