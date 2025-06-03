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Виверження Етни — у мережі показали, як туристи тікали з вулкана

3 червня 2025 23:53
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Виверження вулкана Етна — у мережі показали відео, як тікали туристи
Туристи тікають під час виверження вулкана. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На італійському острові Сицилія вулкан Етна почав вивергатися під час сходження туристичної групи 2 червня. Людям довелося в паніці тікати, рятуючись від хмари попелу та викидів лави.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Виверження Етни

Усе сталося зненацька — під час екскурсії по схилах вулкана почалася інтенсивна активність. Люди намагалися якомога швидше залишити небезпечну зону, бо повітря почало стрімко наповнюватися димом та вулканічним пилом. Про постраждалих не повідомляється.

Етна, найвищий активний вулкан Європи, традиційно проявляє активність кілька разів на рік. Чергове виверження, яке почалося 2 червня, було спричинене частковим обвалом кратера. Попереднє сталося в лютому: через потужні викиди попелу десятки рейсів до Катанії перенаправили, а туристів попередили про небезпеку перебування поблизу лавових потоків.

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