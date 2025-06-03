Виверження вулкана Етна — у мережі показали відео, як тікали туристи

Туристи тікають під час виверження вулкана. Фото: скриншот

На італійському острові Сицилія вулкан Етна почав вивергатися під час сходження туристичної групи 2 червня. Людям довелося в паніці тікати, рятуючись від хмари попелу та викидів лави.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Усе сталося зненацька — під час екскурсії по схилах вулкана почалася інтенсивна активність. Люди намагалися якомога швидше залишити небезпечну зону, бо повітря почало стрімко наповнюватися димом та вулканічним пилом. Про постраждалих не повідомляється.

Етна, найвищий активний вулкан Європи, традиційно проявляє активність кілька разів на рік. Чергове виверження, яке почалося 2 червня, було спричинене частковим обвалом кратера. Попереднє сталося в лютому: через потужні викиди попелу десятки рейсів до Катанії перенаправили, а туристів попередили про небезпеку перебування поблизу лавових потоків.