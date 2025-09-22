Німеччина будує бункери — люди бояться війни з Росією

Будівництво бункера. Фото: Bed&Bunker

Все більше людей та компаній у Німеччині занепокоєні безпековою ситуацією та масово будують підземні бункери. У ФРН побоюються, що російський диктатор Володимир Путін може розпочати війну проти НАТО.

Про це пише BILD.

"Бункер бум" у Німеччині

Будівельник підземних бомбосховищ Маріо П'єйде в інтерв'ю видання розповів, що з січня 2025 року кількість запитів щодо будівництва бункерів зросла на 50%. Зазначається, що компанія П'єйде BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) будує захисні споруди по всій Німеччині. За словами будівельника, особливий "бум" розпочався після атаки дронів на Польщу 10 вересня.

"Люди зрозуміли, що Путін серйозно налаштований. Особливо помітно, що останнім часом стурбованість зросла, насамперед серед компаній та орендодавців. Зараз 30% усіх запитів надходять саме з цих сфер. Компанії дзвонять до нас, бо хочуть облаштувати для своїх співробітників бункери на території підприємства. Орендодавці також запитують про захисні приміщення для своїх орендарів", — поділився Маріо П'єйде.

Німецький центр захисту з Мюнхена також підтвердив попит на будівництво бункерів.

"Особливо після останніх подій у Польщі ми спостерігаємо збільшення кількості запитів на консультації щодо будівництва укриттів", — сказали в центрі.

За даними видання, зараз 10% нових будівель будуються вже бункерами і з поглядом, що у майбутньому буде війна.

Скільки коштує збудувати приватний бункер у Німеччині

BILD пише, що для бункера можна переобладнати і свій підвал, тоді будувати щось нове не доведеться. П'єйде каже, що найкраще підходить приміщення в кутку будинку, адже це стабільна точка усієї будівлі. Також будівельник зазначив, що приміщення не повинно бути більшим за 30 кв. м і має бути придатним для тривалого перебування.

Крім того, стелі та стіни повинні мати товщину не менше 30 сантиметрів. Також додатково встановлюються протипожежні двері, фільтрувальна установка та аварійний вихід (підвальне вікно з броньованою кришкою). Приміщення повинно бути герметичним та закриватися на замок.

Загалом, вартість будівництва приватного бункера у Німеччині обійдеться близько в 30-50 тисяч євро.

Провокації РФ щодо країн НАТО

Нагадаємо, що останні кілька місяців Володимир Путін здійснює низку провокацій щодо країн НАТО. Так, 10 вересня повітряний простір Польщі порушили дрони РФ. Всього, за ніч у небі було виявлено 19 повітряних цілей.

В результаті російський дрон влучив у житловий будинок у Люблінському воєводстві. У будівлі був пошкоджений дах та стеля.

Вже 19 вересня три літаки Росії порушили повітряний простір Естонії та перебували там близько 12 хвилин. Загалом з початку 2025 року РФ вже чотири рази вторгалась у небо країни.

Крім того, уламки російського дрона знайшли у Латвії. Уряд вважає, що частина безпілотника могла опинитися у них під час атаки на Польщу.