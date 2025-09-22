Видео
Главная Новости дня Боятся Путина — в Германии люди массово строят бункеры

Боятся Путина — в Германии люди массово строят бункеры

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 14:23
Германия строит бункеры — люди боятся войны с Россией
Строительство бункера. Фото: Bed&Bunker

Все больше людей и компаний в Германии обеспокоены ситуацией с безопасностью и массово строят подземные бункеры. В ФРГ опасаются, что российский диктатор Владимир Путин может начать войну против НАТО.

Об этом пишет BILD.

"Бункерный бум" в Германии

Строитель подземных бомбоубежищ Марио Пьеде в интервью изданию рассказал, что с января 2025 года количество запросов по строительству бункеров выросло на 50%. Отмечается, что компания Пьеде BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) строит защитные сооружения по всей Германии. По словам строителя, особый "бум" начался после атаки дронов на Польшу 10 сентября.

"Люди поняли, что Путин серьезно настроен. Особенно заметно, что в последнее время обеспокоенность возросла, прежде всего среди компаний и арендодателей. Сейчас 30% всех запросов поступают именно из этих сфер. Компании звонят к нам, потому что хотят обустроить для своих сотрудников бункеры на территории предприятия. Арендодатели также спрашивают о защитных помещениях для своих арендаторов", — поделился Марио Пьеде.

Немецкий центр защиты из Мюнхена также подтвердил спрос на строительство бункеров.

"Особенно после последних событий в Польше мы наблюдаем увеличение количества запросов на консультации по строительству укрытий", — сказали в центре.

По данным издания, сейчас 10% новых зданий строятся уже бункерами и со взглядом, что в будущем будет война.

Сколько стоит построить частный бункер в Германии

BILD пишет, что для бункера можно переоборудовать и свой подвал, тогда строить что-то новое не придется. Пьеде говорит, что лучше всего подходит помещение в углу дома, ведь это стабильная точка всего здания. Также строитель отметил, что помещение не должно быть больше 30 кв. м и должно быть пригодным для длительного пребывания.

Кроме того, потолки и стены должны иметь толщину не менее 30 сантиметров. Также дополнительно устанавливаются противопожарные двери, фильтровальная установка и аварийный выход (подвальное окно с бронированной крышкой). Помещение должно быть герметичным и закрываться на замок.

В общем, стоимость строительства частного бункера в Германии обойдется около 30-50 тысяч евро.

Провокации РФ в отношении стран НАТО

Напомним, что последние несколько месяцев Владимир Путин осуществляет ряд провокаций в отношении стран НАТО. Так, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили дроны РФ. Всего, за ночь в небе было обнаружено 19 воздушных целей.

В результате российский дрон попал в жилой дом в Люблинском воеводстве. В здании была повреждена крыша и потолок.

Уже 19 сентября три самолета России нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там около 12 минут. Всего с начала 2025 года РФ уже четыре раза вторгалась в небо страны.

Кроме того, обломки российского дрона нашли в Латвии. Правительство считает, что часть беспилотника могла оказаться у них во время атаки на Польшу.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
