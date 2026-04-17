Зустріч Зеленського з Путіним: Сибіга заявив про готовність Києва

Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Вона може пройти у Туреччині, яка відіграє важливу роль у спробах досягнути мирної угоди.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву МЗС України.

За словами Сибіги, Україна готова провести зустріч лідерів у Туреччині. Йдеться про особисте спілкування між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, за участю президентів Реджепа Ердогана та Дональда Трампа.

"Ми нещодавно передали цей сигнал турецьким партнерам. Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях", — зазначив Сибіга.

Повідомлення МЗС. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним. Він зауважив, що це може відбутися де завгодно, однак не в Москві та не в Києві.

Читайте також:

Водночас керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що саме зустріч Зеленського та Путіна має поставити крапку у війні. Посадовець наголосив, що вона обов'язково відбудеться.

Також американський лідер Дональд Трамп нещодавно зробив заяву про завершення війни в Україні. За його словами, врегулювання цього питання може відбутися в Україні вже невдовзі.

На тлі цього Україна продовжує активну роботу з міжнародними партнерами щодо гарантій безпеки. Йдеться про координацію зі США та Європою. Найближчим часом очікуються нові домовленості.