Встреча Зеленского с Путиным: Сибига заявил о готовности Киева

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Она может пройти в Турции, которая играет важную роль в попытках достичь мирного соглашения.

Сибига о встрече лидеров Украины и РФ

По словам Сибиги, Украина готова провести встречу лидеров в Турции. Речь идет о личном общении между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, с участием президентов Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа.

"Мы недавно передали этот сигнал турецким партнерам. Турция играет важную роль в мирных усилиях", — отметил Сибига.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным. Он отметил, что это может произойти где угодно, однако не в Москве и не в Киеве.

В то же время руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что именно встреча Зеленского и Путина должна поставить точку в войне. Чиновник отметил, что она обязательно состоится.

Также американский лидер Дональд Трамп недавно сделал заявление о завершении войны в Украине. По его словам, урегулирование этого вопроса может произойти в Украине уже вскоре.

На фоне этого Украина продолжает активную работу с международными партнерами по гарантиям безопасности. Речь идет о координации с США и Европой. В ближайшее время ожидаются новые договоренности.