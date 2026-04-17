Новое заявление Трампа об Украине: внимание смещено на Тегеран

Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию к "взаимопониманию", отметив, что хотя Белый дом сейчас максимально сфокусирован на иранском вопросе, украинская тема остается в поле зрения Вашингтона.

Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами, цитирует Новини.LIVE.

Трамп высказался относительно окончания войны в Украине

Во время разговора с журналистами президент США Дональд Трамп пояснил, что сегодня его администрация сосредоточила основные усилия на урегулировании отношений с Тегераном. Отвечая на вопрос о новостях по Украине, он отметил, что Белый дом не выпускает украинскую ситуацию из поля зрения, но хочет увидеть реальные шаги к прекращению военных действий.

Он подчеркнул, что стороны должны найти путь к примирению.

"Я хотел бы, чтобы они нашли взаимопонимание. Они должны ладить. Война уносит слишком много жизней. Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит, но сейчас мы сильно сосредоточены на Иране", — сказал Трамп.

Читайте также:

Относительно иранского направления, Трамп настроен крайне позитивно. Он убежден, что Вашингтону удастся достичь успеха в переговорах с Тегераном уже в ближайшее время, тогда как от Киева и Москвы он ожидает аналогичного стремления к компромиссу.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп заявил о готовности Ирана к отказу от ядерного оружия. Он отметил, что это условие продлится вечно, но в Тегеране пока не подтверждали на официальном уровне слова лидера США.

Вчера, 16 апреля, Россия нанесла массированный удар по Украине. Под атакой оказалась столица, а также центральные регионы. На атаку отреагировал и американский президент.