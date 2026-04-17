Нова заява Трампа про Україну: увага зміщена на Тегеран

Президент США Дональд Трамп закликав Україну та Росію до "порозуміння", зазначивши, що хоча Білий дім зараз максимально сфокусований на іранському питанні, українська тема залишається в полі зору Вашингтона.

Про це американський президент заявив під час спілкування з журналістами, цитує Новини.LIVE.

Трамп висловився щодо закінчення війни в Україні

Під час розмови з журналістами президент США Дональд Трамп пояснив, що сьогодні його адміністрація зосередила основні зусилля на врегулюванні відносин із Тегераном. Відповідаючи на запитання про новини щодо України, він зазначив, що Білий дім не випускає українську ситуацію з поля зору, але хоче побачити реальні кроки до припинення воєнних дій.

Він наголосив, що сторони мають знайти шлях до примирення.

"Я хотів би, щоб вони порозумілися. Вони мають ладнати. Війна забирає занадто багато життів. Ми дуже уважно стежимо за тим, що там відбувається, але зараз ми сильно зосереджені на Ірані", — сказав Трамп.

Щодо іранського напрямку, Трамп налаштований вкрай позитивно. Він переконаний, що Вашингтону вдасться досягти успіху в переговорах з Тегераном уже найближчим часом, тоді як від Києва та Москви він очікує аналогічного прагнення до компромісу.

Окрім того, Новини.LIVE повідомляли, що Дональд Трамп заявив про готовність Ірану до відмови від ядерної зброї. Він зауважив, що ця умова триватиме вічно, але в Тегерані наразі не підтверджували на офіційному рівні слова лідера США.

Вчора, 16 квітня, Росія завдала масованого удару по Україні. Під атакою опинилася столиця, а також центральні регіони. На атаку відреагував й американський президент.