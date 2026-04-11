Работаем с партнерами: Зеленский о переговорном процессе

Президент Украины Владимир Зеленский.

Украина продолжает активную работу с международными партнерами в сфере переговоров и гарантий безопасности. Координация продолжается как с США, так и с европейскими государствами на разных уровнях. В ближайшие недели ожидается активизация переговорного процесса и новые договоренности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в субботу, 11 апреля.

Зеленский о работе над продолжением переговоров с РФ

Владимир Зеленский отметил, что Украина находится в постоянном контакте с американской стороной и готовит активную работу с европейскими партнерами.

Президент также анонсировал подробный доклад по международным договоренностям в понедельник:

"Работаем с партнерами, чтобы дальше двигаться в переговорах и в обеспечении безопасности. Украина на связи с американской стороной — на постоянной связи на разных уровнях. Мы готовим очень активную работу на ближайшие недели и с нашими европейскими партнерами".

Отдельно глава государства сообщил, что продолжается работа над международными соглашениями по безопасности экспорта и сотрудничества в различных регионах мира.

По его словам, Украина уже имеет первые договоренности и растущий интерес со стороны партнеров в Азии, что усиливает позиции государства.

Зеленский о перемирии на Пасху

Президент Владимир Зеленский сообщил, что накануне и сегодня провел обсуждение с военным руководством и силовыми структурами относительно возможного режима тишины на Пасху.

Украина уже не впервые предлагает прекращение огня на этот период и считает, что праздники должны пройти без боевых действий. В случае отсутствия атак со стороны РФ Украина готова действовать зеркально. Об этом говорится в заявлении главы государства.

По его словам, Украина передала России предложение о прекращении огня, а продолжение боевых действий лишь покажет международным партнерам, кто на самом деле не заинтересован в мире.

"Подробно говорили вчера и сегодня с Главнокомандующим, секретарем СНБО, также со Службой безопасности Украины о режиме тишины сейчас, на Пасху. Украина предлагала это уже неоднократно, и хорошо, чтобы действительно получилось.

Пасха должна быть временем безопасности, временем мира. Было бы правильно, чтобы прекращение огня продолжалось и дальше. Мы дали это наше предложение России, и, если Россия вновь выберет войну вместо мира, это еще раз продемонстрирует миру, и, в частности, Соединенным Штатам, кто и чего на самом деле хочет", — заявил Зеленский.

Лидер также отметил, что Украина будет действовать в ответ на действия российской стороны. Если не будет обстрелов, украинские силы будут воздерживаться от ударов, в частности в воздухе, однако сохранят право на защиту в случае нарушения договоренностей. Приоритетом, по его словам, остается безопасность украинцев.

Новини.LIVE информировали, что мирный переговорный процесс по Украине продолжается и не останавливался. По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, дипломатическое направление остается активным, а Киев ожидает нового импульса в переговорах. В ближайшее время в Украину может прибыть американская делегация для дальнейших консультаций.

Также Новини.LIVE писали, что Буданов недавно заявил, что переговоры по завершению войны в Украине имеют определенный прогресс. По его словам, Россия также заинтересована в прекращении боевых действий. Он добавил, что достижение потенциального мирного соглашения может не занять много времени.