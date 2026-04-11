Працюємо з партнерами: Зеленський про переговорний процес

Президент України Володимир Зеленський.

Україна продовжує активну роботу з міжнародними партнерами у сфері перемовин і гарантій безпеки. Координація триває як зі США, так і з європейськими державами на різних рівнях. У найближчі тижні очікується активізація переговорного процесу та нові домовленості.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у суботу, 11 квітня.

Зеленський про роботу над продовженням переговорів з РФ

Володимир Зеленський наголосив, що Україна перебуває у постійному контакті з американською стороною та готує активну роботу з європейськими партнерами.

Президент також анонсував детальну доповідь щодо міжнародних домовленостей у понеділок:

"Працюємо з партнерами, щоб далі рухатись у перемовинах та в гарантуванні безпеки. Україна на звʼязку з американською стороною — на постійному звʼязку на різних рівнях. Ми готуємо дуже активну роботу на найближчі тижні й з нашими європейськими партнерами".

Окремо глава держави повідомив, що триває робота над міжнародними угодами щодо безпекового експорту та співпраці в різних регіонах світу.

За його словами, Україна вже має перші домовленості та зростаючий інтерес з боку партнерів в Азії, що посилює позиції держави.

Зеленський про перемир'я на Великдень

Президент Володимир Зеленський повідомив, що напередодні та сьогодні провів обговорення з військовим керівництвом і силовими структурами щодо можливого режиму тиші на Великдень.

Україна вже не вперше пропонує припинення вогню на цей період і вважає, що свята мають пройти без бойових дій. У разі відсутності атак з боку РФ Україна готова діяти дзеркально. Про це йдеться у заяві глави держави.

За його словами, Україна передала Росії пропозицію щодо припинення вогню, а продовження бойових дій лише покаже міжнародним партнерам, хто насправді не зацікавлений у мирі.

"Детально говорили вчора і сьогодні з Головнокомандувачем, секретарем РНБО, також зі Службою безпеки України про режим тиші зараз, на Великдень. Україна пропонувала це вже неодноразово, і добре, щоб дійсно вийшло.

Великдень має бути часом безпеки, часом миру. Було б правильно, щоб припинення вогню тривало й далі. Ми дали цю нашу пропозицію Росії, і, якщо Росія знов обере війну замість миру, це ще раз продемонструє світу, і, зокрема, Сполученим Штатам, хто і чого насправді хоче", — заявив Зеленський.

Лідер також наголосив, що Україна діятиме у відповідь на дії російської сторони. Якщо не буде обстрілів, українські сили утримуватимуться від ударів, зокрема в повітрі, однак зберігатимуть право на захист у разі порушення домовленостей. Пріоритетом, за його словами, залишається безпека українців.

Новини.LIVE інформували, що мирний переговорний процес щодо України триває і не зупинявся. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, дипломатичний напрям залишається активним, а Київ очікує на новий імпульс у переговорах. Найближчим часом в Україну може прибути американська делегація для подальших консультацій.

Також Новини.LIVE писали, що Буданов нещодавно заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні мають певний прогрес. За його словами, Росія також зацікавлена у припиненні бойових дій. Він додав, що досягнення потенційної мирної угоди може не зайняти багато часу.