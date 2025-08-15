Відео
Головна Новини дня Зустріч на Алясці — прогнози від глави МЗС Італії

Зустріч на Алясці — прогнози від глави МЗС Італії

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 13:42
Глава МЗС Італії Таяні відреагував на зустріч Путіна та Трампа
Антоніо Таяні. Фото: ANSA

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що саміт на Алясці стане поворотним моментом, і після цієї зустрічі можуть розпочатися справжні переговори між Росією та Україною. Водночас результат сьогоднішніх переговорів залежатиме від готовності диктатора Володимира Путіна вести справжній діалог.

Про це повідомляє RaiNews.

Читайте також:

"М’яч на боці" Путіна

"Ми можемо сподіватися, що це стане поворотним моментом, і що після цієї зустрічі можуть розпочатися справжні переговори між Росією та Україною, між Путіним та Зеленським. Саме на це ми повинні сподіватися. Нам потрібно зрозуміти, чи може цей результат бути плодом цієї першої зустрічі, яка є зовсім іншою", — заявив він.

Також Таяні вважає, що "м’яч зараз на боці Путіна". Справжнє бажання диктатора припинити війну буде видно з того, як він відповість Трампу. 

"Путін. Я не знаю, наскільки він буде готовий вислухати вимоги Трампа і наскільки він хоче досягти припинення вогню, щоб швидко припинити війну. Тому питання не стільки в тому, що проситиме Трамп, скільки в тому, що Путін буде готовий прийняти. М’яч на його боці. Саме він повинен сказати, чи хоче він діалогу, чи хоче він зустрічатися із Зеленським, чи ні", — додав він.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що потенційно Трамп може запропонувати Путіну на переговорах. Інші ЗМІ припускають, що Трамп може просувати територіальні поступки від України на користь Росії. 

Тим часом на Алясці розгорнули масштабну операцію Секретної служби США для організації охорони обох лідерів, також відомо графік зустрічей.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що сьогоднішня зустріч Трампа та Путіна є важливим "першим кроком"

Італія володимир путін переговори Дональд Трамп Аляска
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
