Главная Новости дня Встреча на Аляске — прогнозы от главы МИД Италии

Встреча на Аляске — прогнозы от главы МИД Италии

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 13:42
Глава МИД Италии Таяни отреагировал на встречу Путина и Трампа
Антонио Таяни. Фото: ANSA

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что саммит на Аляске станет поворотным моментом, и после этой встречи могут начаться настоящие переговоры между Россией и Украиной. В то же время результат сегодняшних переговоров будет зависеть от готовности диктатора Владимира Путина вести настоящий диалог.

Об этом сообщает RaiNews.

Читайте также:

"Мяч на стороне" Путина

"Мы можем надеяться, что это станет поворотным моментом, и что после этой встречи могут начаться настоящие переговоры между Россией и Украиной, между Путиным и Зеленским. Именно на это мы должны надеяться. Нам нужно понять, может ли этот результат быть плодом этой первой встречи, которая является совсем другой", — заявил он.

Также Таяни считает, что "мяч сейчас на стороне Путина". Настоящее желание диктатора прекратить войну будет видно из того, как он ответит Трампу.

"Путин. Я не знаю, насколько он будет готов выслушать требования Трампа и насколько он хочет достичь прекращения огня, чтобы быстро прекратить войну. Поэтому вопрос не столько в том, что будет просить Трамп, сколько в том, что Путин будет готов принять. Мяч на его стороне. Именно он должен сказать, хочет ли он диалога, хочет ли он встречаться с Зеленским или нет", — добавил он.

Напомним, в СМИ появилась информация, что потенциально Дональд Трамп может предложить Владимиру Путину на переговорах. Другие СМИ предполагают, что Трамп может продвигать территориальные уступки от Украины в пользу России.

Тем временем на Аляске развернули масштабную операцию Секретной службы США для организации охраны обоих лидеров, также известен график встреч.

Министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что сегодняшняя встреча Трампа и Путина является важным "первым шагом".

Италия владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
